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Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da Başladı

Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da Başladı
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Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı. Etkinliğin amacı, genç yeteneklerle iş dünyası arasında köprü kurmak. Fuar, 2 gün sürecek ve katılımcılara kariyer yönlendirmeleri sunacak.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı Şanlıurfa'da başladı.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda, genç yetenekler ile iş dünyası arasında güçlü köprü oluşturulması amacıyla 2019'dan bu yana düzenlenen "Yetenek Her Yerde Bölgesel Kariyer Fuarları" çerçevesinde düzenlenen Güneydoğu Kariyer Fuarı, Şanlıurfa'da başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dinleyicilere müzik şöleni sunuldu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, açılış programının ardından Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin koordinasyonunda gerçekleştirilen fuarın kente, bölgeye, öğrencilere ve firmalara hayırlı olmasını diledi.

Vali Şıldak, "Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'mizin koordinasyonunda ilimizde gerçekleşen ve 2 gün sürecek bu güzel anlamlı etkinliğin, bütün üniversite öğrencilerimize, meslek liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimize, bütün sanayi ve hizmetler sektöründeki çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Harran Üniversitemizin ev sahipliğinde gerçekleşen bu etkinlik bölge için kariyer yönlendirmeleri, kariyer bilgilendirmeleri konusunda, iyi bir fırsat oluşturuyor. Söyleşiler var, pek çok konuda uzman kişinin bilgilendirmeleri olacak, bunlar hep iyi fırsatlar. Gençlerimizi de önemsiyoruz tabi ve Cumhurbaşkanlığımızın koordinesinde bu çalışmanın yapılması anlamlı. Haran Üniversitesinin de seçilmesi bizleri son derece mutlu etti. Başarılı etkinlik gerçekleşmesi için biz de bütün destekleri ortaya koyduk" dedi.

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tahir Güllüoğlu ise, "Bu organizasyonu ciddi bir şekilde sürdürebilmenin yollarını arıyoruz. İnşallah bu bir başlangıç. Harran Üniversitesi olarak ciddi bir yapısal değişimi inşallah insan kaynaklarımızla, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklarımızla beraber planlamaya başladık. Bugünkü görüşmelerde bunları da yapacağız. Harran Üniversitesi ara eleman değil, aranan eleman nasıl yetiştirilir bunun cevabını verecek. Buradaki gençlerin hayallerini inşallah gerçekleştirmenin yollarını hep beraber bulacağız. Çünkü gençlerimiz çok kıymetli. Şanlıurfa en genç nüfusa sahip olan büyük illerden bir tanesi. bu yüzden bu sorumluluğu alıyoruz. Cumhurbaşkanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

İki gün sürecek etkinlikte projeye katkıda bulunan firmalara teşekkür plaketleri verildi. Katılımcılar, daha sonra fuarın açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından stantları gezen öğrenciler, kendi alanlarında firma yetkililerinden bilgi aldı. Çeşitli iş dalları konusunda fikir alışverişinde bulundu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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