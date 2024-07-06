Güney Koreli Sehyeon Kim Müslüman Oldu
Güney Kore uyruklu Sehyeon Kim, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu. Evlilik sebebiyle İslam dinini araştırdığını ve müslüman olmaya karar verdiğini belirterek, İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Sehyeon Kim için 'İhtida Merasimi' düzenlendi.
Güney Kore uyruklu Sehyeon Kim, Kütahya İl Müftülüğünde düzenlenen törende Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.
Evlilik sebebiyle İslam dinini araştırdığını ve müslüman olmaya karar verdiğini belirterek, İl Müftülüğüne başvuran Güney Kore vatandaşı Sehyeon Kim için "İhtida Merasimi" düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan merasimde İl Müftü Yardımcısı Bahtiyar Kargıoğlu tarafından İslam dininin temel esasları hakkında Sehyeon Kim'e bilgiler verildi. İl Müftü Yardımcısının konuşmasının ardından Sehyeon Kim Kelime-i Şehadet getirerek müslüman oldu.
Müftü Yardımcısı Kargıoğlu, İslamiyet'i seçen Sehyeon Kim'i tebrik ederek İhtida Belgesi ile Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.
Sehyeon Kim müslüman olduktan sonra Mustafa ismini aldı. - KÜTAHYA