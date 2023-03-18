Güney Koreli gönüllüler, çocukları sevindirdi

Güney Kore'den destek maksatlı deprem bölgesi Osmaniye'ye gelen gönüllüler, Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü etkinliğinde çocuklarla bir araya geldi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin vurduğu 11 il arasında yer alan Osmaniye'de yaralar sarılmaya devam ediyor. Bu çerçevede, aralarında doktor, hemşire, aşçı, iş insanı ve diğer meslek gruplarından yardımseverlerin bulunduğu 20 kişilik Güney Koreli heyet, yaklaşık bir haftadır Osmaniye'de çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunuyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 108. Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde, Esenevler Mahallesindeki çadır kentlerde kalan çocuklara yönelik etkinlik düzenlendi. Programa, Güney Koreli gönüllülerde katılarak, çocuklarla birlikte çeşitli faaliyetlerde bulundu. Afetzede çocuklarla yakından ilgilenen Güney Koreliler, onlarla birlikte İstiklal Marşını ve Çanakkale Marşlarını okudu. Daha sonra ise Osmaniye Belediyesi tarafından depremzede çocuklar için hazırlanan 'Çocuk Oyun Otobüsünde' boyama ve el işi gibi çeşitli etkinliklerde bulundu. Çocuklara etkinlikte pamuk şekeri ve balon hediye edildi.

Osmaniye'de ki afetzede çocuklarla vakit geçirmekten çok mutlu olduğunu belirten Güney Koreli Inyoung Cho, "Bugün birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz, çok tatlılar. Bunlar çok büyük acılar geçirdi ama çocuk çocuktur. Onların eğlenmesi ve mutlu olması lazım, biz o yüzden özellikle çocuklar için küçük bir şey hazırladık. Birlikte oynadıkça yüreklerinin canlandığını görüyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Bizde birlikte çok eğleniyoruz" dedi.

Güney Koreli ablaları ve ağabeyleri ile eğlenceli vakit geçirdiklerini ifade eden çocuklar ise oyun otobüsünü çok sevdiklerini ve mutlu olduklarını ifade etti. - OSMANİYE