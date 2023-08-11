Güney Koreli gönüllüler 6 ay sonra deprem bölgesi Osmaniye'ye geldi

Güney Koreli gönüllüler, 6 ay aradan sonra yeniden deprem bölgesi Osmaniye'ye gelerek afetzedelere yardımda bulundu.

Osmaniye Belediyesi koordinasyonunda, Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerinden oluşan heyet, yaklaşık 9 bin kilometre mesafeyi kat ederek, ilk olarak Karaçay Konteyner Kenti'ni ziyaret edip burada çocuklarla buluştu. Osmaniye Belediyesi Çocuk Oyun Otobüsü ve ekibinin de katıldığı programlarda Güney Koreliler, çocuklarla birlikte çeşitli oyun faaliyetlerinde bulunup müzik dinletisi sundu. Ardından karate gösterisi sunan Güney Koreli çocuk, afetzede çocuklar tarafından alkışlandı. Gönüllü ekip, daha sonra Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara'yı makamında ziyaret ederek, yapacakları yardım faaliyetleri hakkında bilgi aktardı. Başkan Kadir Kara ise konuşmasında, "Yaşadığımız deprem felaketinden bu yana bizleri yalnız bırakmayan Güney Koreli dostlarımızı makamımızda ağırladık. Güney Kore Merhaba Eğitim ve Kültür Derneği üyelerine ziyaretlerinden ve desteklerinden dolayı şehrimiz, ülkemiz ve şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Cho Inyoung, gurup lideri Tae Wonseok'un Osmaniye'de yapacakları yardım faaliyetlerini tercüme ederek şunları kaydetti:

"Biz Güney Kore'den geldik. Güney Kore ile Türkiye'nin çok uzun bir zamandır dostluğunu biliyoruz. Bizim çok eskiye dayanan, tarihsel olarak kardeş ve dost ülke olarak biliyoruz. Kore savaşlarında Türklerin gelip bizlere çok fazla yardımcı olduğunu biliyoruz. Bizler Türkiye'de deprem olduğunu duyduk ve 6 ay gibi bir süre geçti. Türklerin nasıl yaşadığını, nasıl bir şekilde ayağa kalktığını gözümüze gördük ve yanınızda olduğumuzu göstermek için buradayız. Bütün gücümüzle size destek için buraya kadar geldik. Sizlerle birlikte olan bir arkadaşınızın var olduğunu göstermek için tekrar buradayız. Osmaniye'nin bölgede geçiş yolu olarak çok önemli bir semt olduğun duyduk. O yüzden Osmaniye bizim için çok önemli. Bunun yanı sıra Osmaniye Belediyesi'nin sosyal marketler açıp, insanlara gereken yardımları yaptığını gördük. Bizler de buna bakarak gerçekten yardımların bu şekilde olması gerektiğini anladık. O yüzden Kore'den buraya kadar geldik. Arkadaşlarımız arasında, doktorlar, öğretmenler var bütün herkes işlerini bırakıp sizlere destek olmak için yeniden Osmaniye'deyiz. Herkes düşebilir ama düştükten sonra nasıl ayağa kalkılabilir önemli olanın bu olduğunu düşünüyoruz ve bunu burada görüyoruz. Bizler size güç vermek için geldik ama sizi görünce biz güç alıyoruz. Sizler Kore'de arkadaşlarınız olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederiz."

Güney Koreli gönüllüler, diğer günlerde de yardım faaliyetlerini sürdürecek. - OSMANİYE