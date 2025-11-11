Haberler

Güney Kore, Sınav İçin Uçuşları Geçici Olarak Askıya Aldı

Güney Kore, Sınav İçin Uçuşları Geçici Olarak Askıya Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güney Kore hükümeti, Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında uçak gürültüsünü önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşları 35 dakika süreyle askıya alacak.

Güney Kore hükümeti, Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) sırasında uçak gürültüsünü önlemek amacıyla ülke genelindeki tüm uçuşların geçici olarak askıya alınacağını açıkladı.

Güney Kore'de Perşembe günü yapılacak Üniversite Akademik Yeterlilik Sınavı (CSAT) için geri sayım sürerken, Güney Kore hükümetinden öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeye yönelik dikkat çeken bir adım geldi. Güney Kore Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınavın yerel saat ile 13.05-13.40 arasında gerçekleştirilecek İngilizce dinleme bölümü sırasında, ülke genelindeki tüm uçak iniş ve kalkışlarının 35 dakika süreyle askıya alınacağı bildirildi. Uçak gürültüsü nedeniyle öğrencilerin dikkatinin dağılmasını önlemeyi amaçlayan uygulamanın 140 uçuşu etkileyeceği belirtilirken, o an havada bulunan tüm uçakların hava trafik kontrol yetkililerinin yönlendirmesiyle en az 3 kilometre irtifada bekletileceği aktarıldı. Söz konusu uygulamadan etkilenecek havayolu şirketlerinin ve yolcuların önceden bilgilendirileceği vurgulandı.

CSAT, binlerce öğrenci için kritik önem taşıyor

Güney Kore'nin en iyi üniversitelerine girmeyi hedefleyen binlerce öğrenci için yıllarca süren yoğun bir çalışmanın sonucu anlamına gelen CSAT, ülkenin en önemli akademik değerlendirme sınavlarından biri olarak nitelendiriliyor. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
Gözler saat 14.30'a çevrildi! Akın Gürlek basın açıklaması yapacak

Saat netleşti! Akın Gürlek ilk kez kameraların önüne geçecek
Otizmli öğrenciyi merdivenden iten okul müdürü gözaltına alındı

Otizmli öğrenciyi merdivenden iten vicdansız müdür için hesap vakti
Bahis skandalında bomba iddia: Tutuklanan hakemin işlem hacmi 50 milyon TL çıktı

Tutuklanan hakemin işlem hacmi inanılır gibi değil
Denizden 15 yaşındaki kızın cansız bedeni çıktı

Daha 15 yaşında! Korkunç halde ölü bulundu
'İntiharın eşiğindeyim' demişti! Metin Keçeci bu kez çöpten karton toplarken görüntülendi

Ünlü oyuncu çöpten karton toplayıp belediye otobüsüne bindi
Nihal Menzil mütevazı apartman dairesinde huzurlu bir yaşam sürüyor

Usta oyuncu mütevazı apartman dairesinde torunuyla yaşıyor
Belediye işçisinin acı sonu! Görüntüyü izleyenler 'Ölümün de hayırlısı' demeden edemedi

Görüntüyü izleyenler "Ölümün de hayırlısı" demeden edemedi
Furkan Bölükbaşı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gözaltına alınan Furkan Bölükbaşı ile ilgili yeni gelişme
Saat 9'u 5 geçe herkes saygı duruşunda bulunurken, o telefon elinde volta attı

Üniversiteyi harekete geçiren skandal görüntü! Telefonla volta attı
Jackie Chan öldü iddiası ortalığı karıştırdı! Gerçek ortaya çıktı

Ölüm haberi ortalığı karıştırdı! Meğerse gerçek bambaşkaymış
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

Ege'nin İncisi sular altında! Sel gündelik yaşamı felç etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.