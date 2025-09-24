Güney Kore, Kuzey Kore ile İlişkileri Normalleştirmek İçin Yeni Vizyon Açıkladı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmek için "Değişim (Exchange)", "Normalleşme (Normalization)" ve "Nükleer Silahsızlanma" (Denuclearization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan "E.N.D" (S.O.N) vizyonunu benimseyeceklerini belirterek, "Demokratik Kore, Kore Yarımadası'nda barışçıl şekilde bir arada yaşama ve ortak kalkınma yolunda yeni bir yolculuğa başlayacak" dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, BM Genel Kurulu'na hitaben yaptığı konuşmada Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmek için atacakları adımlara dair önemli mesajlar verdi. Bu yılın BM'nin kuruluşunun ve Kore Yarımadası'nın bölünmesinin 80. yıldönümü olduğunu hatırlatan Lee, "Yeni zorluklar ve tamamlanmamış görevler bizleri bekliyor" dedi.

Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Lee, "Demokratik Kore, Kore Yarımadası'nda barışçıl şekilde bir arada yaşama ve ortak kalkınma yolunda yeni bir yolculuğa başlayacak" ifadelerini kullandı.

Bu yolculuğun ilk adımında Koreler arası güveni yeniden tesis edeceklerinin altını çizen Lee, " Güney Kore, Kuzey'in mevcut sistemine saygı gösterdiğini, hiçbir şekilde ilhak yoluyla birleşme hedefini benimsemeyeceğini ve düşmanca eylemlere girişmeyi düşünmediğini açıkça ilan ediyor" dedi.

"Barışçıl bir arada yaşam ve ortak kalkınma çağını başlatmalıyız"

Kuzey Kore ile yaşanan gerilimi azaltmak için propaganda broşürü gönderimini durdurma ve propaganda yayınlarını sona erdirme gibi adımlar attıklarını hatırlatan Lee, "İlerleyen dönemde de askeri gerilimleri azaltma ve Kuzey-Güney güvenini yeniden tesis etmenin yollarını kararlı bir şekilde arayacağız" diye konuştu.

Kuzey Kore ile ilişkileri normalleştirmek için "Değişim (Exchange)", "Normalleşme (Normalization)" ve "Nükleer Silahsızlanma" (Denuclearization) kelimelerinin baş harflerinden oluşan "E.N.D" (S.O.N) vizyonunu benimseyeceklerini açıklayan Lee, "Kapsamlı diyalog yoluyla Kore Yarımadası'ndaki düşmanlık ve çatışma dönemini sona erdirmeli ve barışçıl bir arada yaşam ve ortak kalkınma çağını başlatmalıyız" çağrısı yaptı.

Kuzey Kore ile değişim ve iş birliğini kademeli olarak genişleterek Kore Yarımadası'nda sürdürülebilir barışın yolunu açacaklarını söyleyen Lee, "Güney Kore ve Kuzey Kore ile uluslararası toplumun Kore Yarımadası'nda barışı tesis etmek için birlikte çalışması hayati önem taşımaktadır" hatırlatmasını yaptı. Lee, Kuzey Kore'nin ABD dahil uluslararası toplumla ilişkilerini normalleştirmesine yönelik çabalara da aktif destek sağlayacaklarını vurguladı.

Lee'den nükleer silahsızlanma çıkışı

Kuzey Kore'nin şiddetle karşı çıktığı "nükleer silahsızlanma" hedefi konusunda daha esnek olunması gerektiğini belirten Lee, "Nükleer silahsızlanma kuşkusuz önemli bir görevdir. Ancak kısa vadede gerçekleştirilemeyeceğini soğukkanlı bir farkındalıkla kabul ederek, gerçekçi ve mantıklı çözümler aramanın zamanı gelmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programını "durdurma", "azaltma" ve "tamamen sonlandırmayı" hedefleyen pragmatik ve kademeli bir çözümde birleşmesi gerektiğini kaydeden Lee, "Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması, çatışmadan acı çeken insanlığa yeni umut ve fırsat sunacaktır" dedi.

"Kore Yarımadası'nda soğuk savaşı sona erdireceğiz"

Güney Kore'nin ortaya koyduğu "E.N.D" vizyonunun Kore Yarımadası'nda Soğuk Savaş'ı sona erdireceğini ve dünya barışı ile refahına katkıda bulunacağını ifade eden Lee, "Farklı milletlerden insanların iş birliği yaptığı ve küresel sorunları birlikte aşabildiği bir gelecek kulağa ütopik bir hayal gibi gelebilir. Ancak bu kesinlikle imkansız değildir" şeklinde konuştu.

"Barış yalnızca silahlı çatışmanın olmaması değil; farklılıkların saygıyla karşılandığı ve insanların bir arada yaşadığı bir toplumun gerçekleşmesidir" diyen Lee, "İçimizde çeşitliliğe karşı saygı ve özlem olduğu sürece her zaman birleşebilir ve birbirimizi kucaklayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Güney Kore birlikte daha iyi bir geleceğe öncülük edecek"

Lee, Kore kültürünün son yıllardaki yayılışının evrensel empatinin varlığını kanıtladığını belirterek, "Dayanışma, bir arada yaşama ve anlayış enerjisini toplayarak yeni bir demokratik cumhuriyet kuran Güney Kore, sürdürülebilir bir geleceğe ve insanlık tarihinin yeni bir sayfasına doğru ilerlemeye hazırdır" diye konuştu.

İnsanlığın zorluklara karşı mücadele ederek bugünlere geldiğini hatırlatan Lee, "Uluslararası toplumu ve Birleşmiş Milletler'i insanlığın geleceğini aydınlatacak umut meşalesini yakmaya çağırıyorum. Güney Kore, Kore Yarımadası'nda barışçıl bir arada yaşam ve ortak kalkınmanın yeni çağına, birlikte daha iyi bir geleceğe cesurca öncülük edecektir" dedi. - NEW YORK