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Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Ölü Sayısı 18'e Yükseldi

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Güney Kore'de yaz aylarında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e çıktı. Sağlık kuruluşlarına başvuran binlerce kişiden 4'ü daha sıcak çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ayrıca, çiftlik hayvanları ve balıklar da aşırı sıcaklar nedeniyle telef oldu. Meteoroloji İdaresi, halkı sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

Güney Kore'de aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi.

Güney Kore'de yazın başından bu yana etki gösteren aşırı sıcakların bilançosu ağırlaşıyor. Güney Kore İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre, 20 Mayıs'tan tarihinden bu yana sıcak çarpması nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran bin 907 kişiden 4'ünün daha hayatını kaybetmesiyle can kaybı 18'e yükseldi.

Aşırı sıcaklar nedeniyle 393 bini kanatlı olmak üzere yaklaşık 420 bin çiftlik hayvanı ile farklı çiftliklerdeki 430 bin balık telef oldu.

Aşırı sıcak uyarısı yapıldı

Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) tarafından yapılan açıklamada, sıcaklık değerlerinin ülke genelinde bir süre daha 35 santigrat derece ve üzerinde seyredeceği belirtilirken, saat 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapıldı. Yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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