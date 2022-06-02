Güney Kıbrıs'ta hellim peynirinin MİK standartlarına uygun üretilmesi kararı alındı - Haberler

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Rum Hukuk Dairesi, Güney Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirlerinin "Hellim/Halloumi" ismini taşıyabilmesi için "Menşei İsmi Korumalı Ürün" (MİK) standartlarına uygun üretilmesi gerektiğini açıkladı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Rum Hukuk Dairesi, Güney Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirlerinin "Hellim/Halloumi" ismini taşıyıp taşımaması konusunda kararınız açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, üçüncü ülkelere ihraç için dahi MİK standardı dışında üretilen hellim peynirlerinin "Hellim/Halloumi" ismini taşıyamayacağı belirtildi. Rum Hukuk Dairesi'nin kararı sonrasında atılacak adımların ise pazartesi günü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıda kararlaştırılacağı belirtildi.

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis ve Ticaret Bakanı Nataşa Pilidu dün konu hakkında ikili bir görüşme gerçekleştirmişti. Rum Tarım Bakanı Kadis yaptığı açıklamada, "hellim ismini taşıyan tek bir ürün bulunduğunu, bunun da MİK standartlarına uygun olan ürün olduğunu" söylemişti.

Geçtiğimiz yıllarda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, hellim peynirini tescil ettirmek için Avrupa Birliği'ne başvurmuştu. Nisan ayında ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan AB temsilciliği bir açıklama yaparak, AB Komisyonu'nun hellim tescili konusunda gayriresmi bir çalışma grubu oluşturduğunu duyurmuştu. - LEFKOŞA

İhlas Haber Ajansı / Yerel