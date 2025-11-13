Haberler

Güney Afrika ile Ticaret Hedefi 5 Milyar Dolar

Güncelleme:
SUBÜ Konuşmaları'nın 107'nci söyleşisinde Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç, Türkiye ile Güney Afrika arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarma hedeflerini açıkladı.

'Afrika Boyutuyla Türk Dış Politikası: Güney Afrika Örneği' konulu söyleşiyle SUBÜ Konuşmaları'nın 107'nci konuşmacısı olan Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç, dünyaya Güney'den bakmanın zenginleştirici bir deneyim olduğunu belirterek Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları'nın 107'nci konuşmacısı, "Afrika Boyutuyla Türk Dış Politikası: Güney Afrika Örneği" konulu söyleyişiyle Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç oldu. Moderatörlüğünü İletişim Koordinatörlüğü'nden Öğretim Görevlisi Ömer Çiçek'in üstlendiği söyleşide Türkiye'nin Afrika kıtasındaki diplomatik varlığı, ekonomik ilişkileri, kültürel etkileşimleri ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile iş birliği alanları ele alındı.

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki varlığı

Türkiye'nin Afrika kıtasındaki etkinliğinin son 20 yılda önemli bir dönüşümden geçtiğini belirten Türkiye Cumhuriyeti Pretorya Büyükelçisi K. Nilvana Darama Yıldırımgeç, "İlk büyükelçiliklerimiz 1960'lı yıllarda bağımsızlığını kazanan ülkelerde kuruldu ama uzun süre sayı artmadı. 1998'de hazırlanan Afrika Açılım Eylem Planı ve 2005'in Afrika Yılı ilan edilmesiyle ilişkilerimiz çok boyutlu bir ivme kazandı. Bugün kıta genelinde 44 büyükelçiliğimiz var. Türkiye-Afrika iş konseylerinin sayısı 41'e ulaştı. Ticaret hacmimiz 37 milyar dolar civarında seyrediyor. Sömürge geçmişimiz yok, her zaman eşit ortaklıkla hareket ettik. Güney Afrika Cumhuriyeti ile ilişkiler 'Apartheid' sona erdikten sonra başladı. Büyükelçiliklerimiz 1993 ve 1994'te açıldı. 2020'de Başkonsolosluk ile diplomatik temsilimiz güçlendi. Bu yıl Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile'nin katılımıyla 'İki Uluslu Komisyon'un ilk toplantısını gerçekleştirdik. Hedefimiz ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak ve yerel firmalarla ortak yatırımları desteklemek" dedi.

Gençlere tavsiyeler

Gençlere geniş bir perspektifle dünyaya bakmalarını tavsiye eden Yıldırımgeç, "Dünyaya Güney'den bakmak zenginleştirici bir deneyim. 360 derece dış politika perspektifini tamamlıyor. Akademimizin, gençlerimizin, öğrencilerimizin sadece klasik coğrafyalara değil, Güney Afrika gibi hızla gelişen bölgelere de ilgi göstermesini önemsiyorum. Klasik coğrafyalara ilginin kaynak bolluğundan olduğunu gözlemliyorum. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür.' Dünyanın farklı kıtalarında, farklı coğrafyalarında hızlı hem ekonomik hem de sosyal anlamda hızlı bir kalkınma ve güçlenme hamlesi var. Bilgi veya belge çalışmalarında ihtiyaç duyarlarsa onlara destek olmaya hazırım" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
