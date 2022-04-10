Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarı, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşli günü fırsat bilen vatandaşlar, Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yetişkinler bulvar boyunca yürüyüp güneşin tadını çıkarken, zaman zaman şehir mobilyalarında dinlendi. Cumhuriyet Bulvarı'nın keyfini en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Ulugazi İlkokulu önünde bulunan oyun parkında keyifli vakit geçiren çocuklar, yeni oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Yapay tepeye tırmanarak kaydıraktan kayan, trambolinde zıplayan çocuklar aynı zamanda salıncakta sallandı. - KOCAELİ