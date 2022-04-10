Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenen Cumhuriyet Bulvarı, havaların ısınmasıyla birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin projelerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarı, yeni yüzüyle misafirlerini ağırlamaya başladı. Güneşli günü fırsat bilen vatandaşlar, Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu. Yetişkinler bulvar boyunca yürüyüp güneşin tadını çıkarken, zaman zaman şehir mobilyalarında dinlendi. Cumhuriyet Bulvarı'nın keyfini en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Ulugazi İlkokulu önünde bulunan oyun parkında keyifli vakit geçiren çocuklar, yeni oyun gruplarında doyasıya eğlendi. Yapay tepeye tırmanarak kaydıraktan kayan, trambolinde zıplayan çocuklar aynı zamanda salıncakta sallandı. - KOCAELİ

Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

Güneşli havayı fırsat bilenler Cumhuriyet Bulvarı'nda yoğunluk oluşturdu

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet, oyunlar, Güneşli, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title