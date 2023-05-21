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Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar soluğu parklarda aldı

Yerel Haberler

Eskişehir'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, pazar günü parklara akın etti.

Eskişehir'de sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar, pazar günü parklara akın etti.

Hava sıcaklığının 21 dereceyi bulduğu şehir merkezinde vatandaşlar güzel havayı dışarıda değerlendirirken, Odunpazarı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kanlıkavak Parkı'nda yoğunluk oluştu. Öğle saatlerinde beklenen yağmura rağmen soluğu dışarıda alan vatandaşlar, bisiklete binip, kitap okudu ve spor yaptı. Aileleriyle güzel havanın tadını çıkarmak için parka gelen vatandaşlar ise, oyun oynayan çocuklarını bekledi.

Son zamanlarda hava sıcaklığının değişken olması sebebiyle uzun zamandır dışarıda vakit geçiremediklerini söyleyen vatandaşlar, güneşli günleri özlediklerini, her fırsatta dışarı çıkmak istediklerini dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Odunpazarı Osmangazi Eskişehir Yerel Haberler

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