Kadın kooperatifinden 130 bin avroluk turizm projesi

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde kadınların bir araya gelerek kurduğu Güneşin Kadınları Kooperatifi, Avrupa Birliği'nden aldığı 103 bin 800 avro hibe desteğiyle Yarhisar Mahallesi'nde turizm projesi başlattı. Projenin işletme, yönetim ve çalışanları ise kadınlardan oluşacak.

Yenişehir Güneşin Kadınları Kooperatifi tarafından hazırlanan 'Güneşin Kadınları Yarhisar Turizm Projesi', Avrupa Birliği'nden 103 bin 800 avro hibe almaya hak kazandı. Proje kapsamında Yarhisar'da konaklama, kamp alanı ve restoran yer alacak. Çalışmalar sürerken, kooperatif bünyesindeki kadınlara çeşitli eğitimler de veriliyor. Proje Koordinatörü Tijen Yener, çalışmalarının kooperatif tarafından, Yarhisar'da hayata geçirildiğini belirterek, "Projemiz Güneşin kadınları kooperatifinin Yenişehir Yarhisar Köyü'ne yaptığı konaklama, kamp alanı restoran projesidir. Bunlar, Avrupa Birliği fonu ile yapılıyor. Burada yapılması gereken eğitimleri gerçekleştirerek, bilgilendirme toplantısı yapılıyor. Bu eğitimler kapsamında insan ilişkileri, güvenlik, satış pazarlama müşteri ilişkileri eğitimleri ile amacımız kooperatif bünyesindeki kadınlarımızı güçlendirip kamp açıldığında işlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamaktırö dedi.

'ÖNCELİĞİMİZ KADIN İSTİHDAMI'

Güneşin Kadınları Kooperatifi Başkanı Naciye Özdemir ise altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade ederek, "Temel atma sürecinin ardından kıl çadırlarımız kurulacak. Proje gereği şubat ayı içinde çalışmaları tamamlamamız gerekiyor. Bahar aylarında tam kapasiteyle faaliyete geçmeyi hedefliyoruz. Proje kapsamında restoran, 4 kişilik kıl çadırlar ve aktivite alanları yer alacak. Önceliğimiz kadın personelin istihdam edilmesiö diye konuştu.

