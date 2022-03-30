Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi

Darıca'da güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi.

Darıca'da güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi.

Hava sıcaklıklarının 18 derece ölçüldüğü Darıca'da, güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi. Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz koyunda güneşli havanın keyfini süren çocuklar, sahilde renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title