Güneşi fırsat bilen çocuklar denize girdi
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Darıca'da güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi.
Darıca'da güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi.
Hava sıcaklıklarının 18 derece ölçüldüğü Darıca'da, güneşli havayı fırsat bilen çocuklar denize girdi. Bayramoğlu Mahallesi Balyanoz koyunda güneşli havanın keyfini süren çocuklar, sahilde renkli görüntüler oluşturdu. Eğlenceli zaman geçiren çocuklar, mart ayında denize girmenin keyfini yaşadı. - KOCAELİ
İhlas Haber Ajansı / Yerel