Güneş ve sıcak hava dondurmacılara yaradı

Eskişehir'de yaz ayının ilk günlerinin yağmurlu ve serin seyretmesinin ardından havaların ısınmasıyla dondurmacıların önünde kuyruk oluştu.

Eskişehir'de güneşin yüzünü göstermesi ve artan sıcaklıkların etkisiyle vatandaşlar kendilerini sokağa atmaya başladı. İnsanlar sokaklar ve caddelerde yoğunluk oluştururken bu durum en çok dondurmacılara yaradı. Sıcaktan bunalan insanların sıkça tercih ettiği dondurma yoğun ilgi görürken uzun zaman sonra esnafın yüzü güldü.

"Satışlarda yüzde 100'lük bir artış söz konusu"

Yıllardır pastane işletme sahibi olan Gani Karakaş bekledikleri dondurma satışlarının başladığını söyledi. Vatandaşların havaların tam olarak ısınmasıyla birlikte dondurma tezgahı önünde kuyruklar oluşturmaya başladığını belirten Karakaş, "Hava sıcaklıklarının artmasıyla dondurma satışları çok hızlandı. Yoğun bir talep var. Şu anda satışlarda yüzde 100'lük bir artış söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Geçen senelerde sık sık gördüğümüz dondurma kuyrukları tekrar oluşmaya başladı. Biz de bu durumdan çok memnunuz" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel