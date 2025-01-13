(İZMİR) - İzmir'in Konak ilçesinde güneş gözlüğü çalan hırsız yakalandı. Hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Sam Büro Amirliği ekipleri suç ve suçlularla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, Konak ilçesinde güneş gözlüğü çaldığı belirlenen şüpheli İ.Ş.'yi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinde hakkında 48 yıl 9 ay hapis cezası olduğu ortaya çıkan İ.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.