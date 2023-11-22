Güneş Enerjisi Santrali Projesinin İmza Töreninde Konuşan Tunç Soyer: 'İzmir Yüzünü Güneşe Dönecek' Dedik, Sözümüzü Tuttuk

HABER: SULTAN EYLEM KELEŞ – KAMERA: KERİM UĞUR

İzmir'de İzgüneş A.Ş ve Tire Belediyesi ortaklığıyla, Tire'de yapılacak olan Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesinin imza töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "'İzmir'i iklim krizine dirençli bir şehir yapacağız' dedik, bu yolda hiçbir zaman durmadık, mazeret değil icraat ürettik. İzmir yüzünü güneşe dönecek dedik, sözümüzü tuttuk" dedi.

Tire Belediyesi ve İzgüneş A.Ş ortaklığıyla, dünyada 'Esco' olarak bilinen, Türkiye'de 'Kamuda Enerji Performans Sözleşmesi' olarak düzenlenen mevzuatla, Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'na yapılacak Türkiye'deki ilk Çatı Ges (Güneş Enerjisi Santrali) projesinin imza töreni bugün Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapıldı.

"YEŞİL TİRE'YE YEŞİL ENERJİYİ KAVUŞTURMANIN SEVİNCİ İÇERİSİNDEYİZ"

Projenin lansman gösterimi sonrasında konuşan Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, şunları söyledi:

"Hayatımızın bir parçası, vazgeçilmezi olan enerjinin önemi içinde bulunduğumuz tüketim çağında daha da iyi anlaşılmaktadır. Elektrik enerjisi ile mesken, sanayi, tarım, ulaşım, üretim, teknoloji alanlarındaki kullanımı derken artık otomobillerde de kullanım tercihlerinin başında gelmektedir. İhtiyacımız olan elektriği üretirken doğaya ve çevreye olan sorumluluklarımızı da göz ardı etmememiz gerekiyor. Dolayısıyla yeşil enerji üretimi tam olarak burada devreye giriyor. Yarınlarımız için yaşadığımız gezegeni daha yaşanılır kılmak, gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak, çevreye duyarlı olmak ve kaynaklarımızı daha da verimli kullanmak adına yeşil enerji üretimini tercih etmemiz gerekiyor. Güneş enerji sistemi ise bu döngünün en başında geliyor. Tire'mizde bulunan Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadımızın çatısına kurulacak olan güneş enerjisi santrali ile şehr-i muazzam, taht-ı kadim Yeşil Tire'ye yakışan yeşil enerjiyi şehrimize kavuşturmanın sevinci içerisindeyiz. Hiçbir maddi külfet altına girmeden, kapsam dışı ihale modeliyle yapılacak olan protokol ile üretilen enerji, ilk etapta üreteceği elektrik enerjisinin yüzde 10'u kadar belediye bütçemize katkı sağlayacak olmasının yanı sıra; süresi sonunda tamamen belediyemiz bünyesinde işletilecek olmasıyla üretirken kazanan bir model olacak. Aynı zamanda hem kamu hem de şehrimiz yararına çok önemli bir proje olacaktır"

"TİRE BELEDİYESİ'NİN YILLIK ENERJİ İHTİYACININ YÜZDE 50'Sİ KARŞILANACAK"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de şöyle konuştu:

"Bugün hem şehrimizin döngüsel ekonomisini büyüten hem de Tire ilçemize büyük katkıları olacak devrim niteliğinde, Türkiye'de ilk olacak projenin imza töreni için bir aradayız. Dünyada esco olarak adlandırılan kamuda enerji veya performans sözleşmesi kapsamında Türkiye'nin ilk çatı GES projesini İzmir'de, Tire ilçemizde hayata geçiriyoruz. Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı GES projesi, Tire Belediyesi'nin yıllık enerji ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayacak. Bu örnek projemizi, tek bir kuruş kamu kaynağı harcamadan İzmir'e kazandıracak olmanın mutluluğu ve keyfi içindeyiz.

"İZMİR'İ DOĞASIYLA UYUMLU BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ"

İklim krizi ve beraberinde gelen enerji krizi artık hayatımızın merkezinde. Daha geçtiğimiz hafta sonu sel ve fırtına felaketi nedeniyle, ülkemizin farklı yerlerinde 9 canımızı kaybettik. Popülist siyasetçiler, sel görüntülerinin siyasetçilerin zafiyeti olarak gösterilmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Ama şunu bilmeliyiz ki; bu felaketlerle çok daha fazla yüzleşeceğiz, çok daha fazlasını yaşayacağız. İklim krizi tüm şehirlerimizde maalesef daha çok ağır bedeller, çok daha ağır faturalar ödetecek. Çünkü bu iklim krizinin ortaya çıkışı, adeta bir hastalığın semptom göstermesi gibi. Üzerinde yaşadığımız gezegen artık hasta bir gezegen ve vücudun neresinde semptom göstereceği hiç belli olmuyor. O nedenle hepimiz o semptomların muhatabıyız ve bu felaketlerle daha çok yüzleşeceğimizi bilmek zorundayız. Bu gezegenin üzerinde yaşamaya devam etmek istiyorsak onunla uyum içerisinde yaşamak zorunda olduğumuzu anlamak mecburiyetindeyiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi, biz doğayı korudukça o da bizi koruyacak. İşte biz bu yüzden İzmir'de doğayla uyumlu bir yaşamı en temel meselemiz olarak kabul ediyoruz. Türkiye'de yeşil altyapıyı bir altyapı meselesi olarak kabul eden ilk belediyeyiz. Bu doğrultuda İzmir'i, doğasıyla uyumlu ve dirençli bir kent haline getireceğiz. Şehrimiz Türkiye'de bir 'Yeşil Şehir Eylem Planı'na sahip olan ilk kent. 2020 yılında 'Yeşil Şehir Eylem Planı' ve 'Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı' ile iki ayaklı bir strateji hayata geçirdik. İklim krizine karşı yerel yönetim vizyonu ve eylem planlarıyla fark yaratan belediyemiz, 377 şehir arasında Avrupa Birliği'nin İklim Nötr ve Akıllı Şehirler misyonuna seçildi. Bu doğrultuda, 2030 yılına kadar şehrimizde salınan sera gazını, sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Bunların hepsini beraber yaşadık, beraber başardık ve daha fazlasını da yine birlikte yapacağız.

"İZMİR YÜZÜNÜ GÜNEŞE DÖNECEK DEDİK, SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

2019 yılında İzmir için aşkla yola çıkarken, bu güzel şehri daha da güzelleştireceğimize söz vermiştik. Seçim beyannamemizde 165 proje vardı ve bugün alnımız ak bir şekilde diyebiliyoruz ki; söz verdik yaptık, yüzde 87'sini gerçekleştirdik. 165 vaadimizin 144'ünü tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu 165 proje arasında yalnız şehrimizin değil, dünyamızın geleceğini ilgilendiren birçok ilklere de imza attık. İzmir'i iklim krizine dirençli bir şehir yapacağız dedik, bu yolda hiçbir zaman durmadık, mazeret değil icraat ürettik. İzmir yüzünü güneşe dönecek dedik, sözümüzü tuttuk, belediyelerimizin hizmet binalarının çatılarında GES kurulumlarını yaptık. Belediyemize ait binalar tükettiği enerjiyi çatısından karşılar hale geldi. Yapımını tamamladığımız güneş enerjisi santrallerinden elektrik enerjisi üretiminde yüzde 540 gibi bir rekor oranla artış gerçekleştirdik. İzmir'i bir temiz enerji şehri yapacağız demiştik, bu yolda İzenerji şirketimiz bünyesinde sayısız icraat gerçekleştirdik. Bugün imza töreninde bir araya geldiğimiz Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı GES projesi de bunların belki de en önemlilerinden biri. 3 ay gibi kısa bir zaman içerisinde stadyumumuzun çatısına inşa edeceğimiz bu büyük santral, yılda 1 milyon 890 bin kw enerji üretme potansiyeline sahip. Belediyemiz, İzgüneş şirketimiz ve Tire Belediyemizin ortaklığıyla İzmir'e hizmet edecek olan bu tesis, hem ilçemiz hem de İzmir için değer üretecek. Projenin ödemesini 15 yıl boyunca garanti edilen tasarrufla gerçekleştireceğiz. Tesisimiz Tire belediyemize yılda yüzde 10'luk tasarruf sağlayacak"

Konuşmaların ardından Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in imzaları atmasıyla tören sona erdi.