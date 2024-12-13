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Güneş Becerik Mir, UK Power Networks'ün İlk Mezun Programına Seçildi

Güneş Becerik Mir, UK Power Networks'ün İlk Mezun Programına Seçildi
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Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu Dr. Güneş Becerik Mir, UK Power Networks'te Dağıtım Sistem Operatörü Mühendisi olarak çalışmaya başlayacak. Mir, elektrik dağıtım sistemlerinin sürdürülebilirliği için çalışmalarda bulunacak.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden lisans ve yüksek lisans mezunu olan ve bir dönem araştırma görevliliği yapan Dr. Güneş Becerik Mir, İngiltere elektrik dağıtım şirketi UK Power Networks'ün ilk mezun programına seçildi. Mir, firmada Dağıtım Sistem Operatörü Mühendisi olarak görev alacak.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduktan sonra aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam eden Mir, bölüm araştırma görevlisi olarak elektrik güç sistemleri, elektrik makineleri ve yüksek gerilim gibi derslerin asistanlığını yaptı. Elektrik şebekelerinde harmonik analizi üzerine bir tez yazan Mir, doktora eğitimine Dokuz Eylül Üniversitesi'nde devam etti. Yük, arıza ve rüzgar belirsizlikleri altında elektrik iletim şebeke yatırımlarının planlanması üzerine bir doktora tezi yazan genç mühendisin araştırmaları akademik dergilerde yayımlandı. Doktora eğitimini tamamladıktan sonra Güneydoğu İngiltere, Doğu İngiltere ve Londra'yı kapsayan geniş bir bölgeye elektrik dağıtım görevini üstlenen UK Power Networks'ün 2024 Mezun Programı'na başvuran Güneş Becerik Mir, dağıtım sistemi operatörü ekibinde çalışmak üzere seçildi. Mir, elektrik dağıtım şebekesinin güvenli, güvenilir ve sürdürülebilir olmasına katkı sağlayacak projelerde yer alacak.

"Aldığım eğitim, problem çözme becerilerimi geliştirdi"

Yaşar Üniversitesi'ndeki lisans ve lisansüstü eğitimlerinin kariyerine katkısından bahseden Güneş Becerik Mir, "Edindiğim bilgi ve birikim, iş hayatında karşılaşabileceğim sorunları çözme noktasında bana sağlam bir temel oluşturdu. Üniversitede aldığım eğitim ve ardından yaptığım akademik çalışmalar bana sadece teknik bilgi kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda analitik düşünme, problem çözme ve araştırma becerilerimi geliştirdi. Lisans döneminde edindiğim temel mühendislik prensipleri, yüksek lisans ve doktora çalışmalarımda karmaşık problemlere çözüm üretme becerisi için güçlü bir altyapı oluşturmamı sağladı." diye konuştu.

"Amacım, enerji altyapısının sürdürülebilir ve verimli çalışması"

UK Power Networks'teki göreviyle ilgili konuşan Mir, şunları söyledi: "Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonunda karşılaşılabilecek sorunlara çözüm üreteceğim. Elektrikli araçlar ve ısı pompaları gibi sürdürülebilir teknolojilerin desteklenmesine ve dağıtım şebekesinin bu sistemlerin entegrasyonu için hazırlanmasına yönelik çalışmalar yaparak düşük karbonlu bir geleceğe katkı sağlayacak yenilikçi projelerde görev alacağım. Öncelikli amacım, enerji altyapısının sürdürülebilir ve verimli bir şekilde çalışmasına katkı sağlamak. Gelecekte, bu alanda uzmanlaşarak yenilikçi çözümler üretebileceğim bir pozisyonda yer almak istiyorum." - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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