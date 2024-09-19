Gaziler Günü'nde Vatanseverlik ve Kahramanlık Vurgusu

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, gaziler günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, şehidin nurlanmış, gazinin ise onurlanmış asker olduğunu söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e TBMM tarafından 19 Eylül 1921 günü mareşallik ve gazilik unvanı verildikten sonra bu günün Gaziler Günü olarak adledildiğini belirten Abbas Gündüz, gazilerin vatan sevgisinin sembolü olduğunu dile getirdi. Gündüz, "Gazilerimiz, şanlı tarihimizin ebei kahramanları, destansı tarihimizin aşaan abideleri, milletimizin bağımsız olma şuurunu diri tutan efsaneleri ve Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk feakarlığının ölümsüz destanlarıır. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gazi, vatan sevgisinin sembolüdür. Şehit ve gazi, toprağı vatan; insanı ulus apan değerlerdir. Gazilerimize olan sevgi ve saygı kişinin kendine ve vatanına olan saygısıdır. Milletimiz de bu anlamda gazilerine sahip çıkarak saygısını ve şükranını göstermektedir" dedi.

Milli bağımsızlığın, vatanın milleti ile bölünmez bütünlüğünü muhafaza etmek maksadıyla her karış toprağa kanlarını akıtan, Türk tarihine altın sayfalar yazdıran gazilerin, can veren şehitlerin hatıralarını yüceltmek, onlara minnet şükran duygularını ifade etmenin milletin en büyük görevi olduğunu dile getiren Gündüz, "Ben ülkemizi bir çadır gibi görüyorum, direği şehitlerimiz ve gazilerimiz, örtüsü ise onlardan güç alan Türk ulusudur. Her kim ki bu çadırı yıkmaya yeltenecek olsa; ecdadından haliyle damarındaki asil kandan güç alan bu millet top yekun ona karşı koyacak, bu uğurda gerekirse şehit ve gazi olmayı bir şeref sayacaktır. 15 Temmuzda vatan, millet ve bayrağımızın dalgalanması için tereddüt etmeden vücudunu tankların önüne koyan kahraman gazilerimiz bunun en canlı örneğidir. Bu duruş kahraman Türk milletinin onurlu ve dik duruşudur. Ey şeref abidesi, bir an bile tereddüt etmeden bizler rahat edelim diye nefesini veren şehidim, verecek olan gazim, unutmayınız kalbimizde ki yeriniz apayrı, sizlere imrenen gözlerle bakıyoruz, gözlerinizde ki ışıltı bizleri tarihimizin derin destanlarına alıp götürüyor. ve yine unutmayınız emanetiniz, emanetimizdir. Gözünüz arkada kalmasın, sizlerin sahip çıktığı gibi bizler de sahip çıkacağız ve namerdin elini değdirmeyeceğiz bu vatana. Bu toprakları bizlere vatan kılan, bağımsızlığımızı borçlu olduğumuz tüm kahramanlara şükranlarımızı sunuor, Allah hepsinen razı olsun diorum. Vatanımız için kanından fazlasını veren; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR