Jandarmaya Şehit ve Gazi Ailelerinden Teşekkür

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, jandarmanın son 6 ayda yaptığı başarılı operasyonlara değinerek, "Aziz vatanımızın birlik ve beraberliği için canla başla çalışan jandarma teşkilatımıza, şehit ve gazi ailelerimiz adına minnettarız. Başarılı operasyonlar göz kamaştırıyor. Allah, kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" dedi.

Gündüz, Jandarma Genel Komutanlığının yurdun her köşesinde başarılı çalışmalar yürütmekte olduğunu söyledi. Ülkenin her köşesinde milletin huzuru için gece gündüz görev yapan Jandarma Genel Komutanlığı ve kahraman personelinin son 6 ayda yürüttükleri kapsamlı arazi taramalarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurduğunu belirten Gündüz, "Bu süreçte; 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edilmiştir. 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlanmıştır. Ele geçirilen mühimmat ve teçhizat, bu kararlı mücadelenin boyutunu gözler önüne sermektedir. 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın/EYP, 46 kilo patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan bomba atar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör ve 16 bin 399 çeşitli ebat ve çapta mühimmat ele geçirilmiş" ifadelerini kullandı.

Gündüz, bu büyük başarının Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı'nın komutanlığında, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando birlikleri, güvenlik korucuları, Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin üstün gayret ve koordinasyonuyla mümkün olduğuna dikkat çekerek, "Aziz vatanımızın birlik ve beraberliği için canla başla çalışan Jandarma teşkilatımıza, şehit ve gazi ailelerimiz adına minnettarız. Başarılı operasyonlar göz kamaştırıyor. Allah, kahramanlarımızın ayağına taş değdirmesin" diye konuştu. - DİYARBAKIR