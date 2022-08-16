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Gündüz eğitim kampı sona erdi

Gündüz eğitim kampı sona erdi Ayvalık Belediyesi Hamdibey Mahalleevi'nde gerçekleştirilen 8-14 yaş aralığındaki çocukların yararlandığı Gündüz Eğitim Kampı sona erdi.

Gündüz eğitim kampı sona erdi

BALIKESİR - Ayvalık Belediyesi Hamdibey Mahalleevi'nde gerçekleştirilen 8-14 yaş aralığındaki çocukların yararlandığı Gündüz Eğitim Kampı sona erdi. 2 haftalık kamp boyunca yaklaşık 30 öğrenci birbirinden farklı etkinlikler ve derslerle, hem eğlendiler hem öğrendiler.

Sosyal aktivitelerin de içinde bulunduğu kampın başarı karnelerini Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in eşi Canan Ergin'in ellerinden alan çocuklar bowling etkinliğiyle kampa yakışır eğlenceli bir kapanış yaptılar.

Başkan Mesut Ergin, kampta emeği geçen tüm paydaşları ve eğitmenlere teşekkür etti. Başkan Ergin; "Kampa katılan çocuklarımız, sosyal bilgiler, ingilizce, matematik ve bilgisayar gibi temel eğitimlerinin yanı sıra, öykü oluşturma, grup terapisi, kitap okuma, el becerileri, drama, dinleme, masal anlatma, belgesel izleme ve kültürel, eğlenceli gezilerle kampta unutulmaz bir deneyim yaşadı. Dezavantajlı olan Hamdibey Mahallesi'nde bir çocuğumuzu bir gencimizi de olsa kazanmak bizim için önemliydi. Burada gönüllü eğitmenlerimize çok iş düşüyordu ve bunun en iyi şekilde üstesinden geldiler. Onlara tekrar tüm Ayvalık halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Suat Salgın - Yerel

Mesut Ergin Yerel Haberler

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