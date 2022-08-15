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Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi kayıtlarına yoğun ilgi

Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi kayıtlarına yoğun ilgi

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun en önemli projelerinden ve seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Oyun ve Bakımevi için başlayan öğrenci ön kayıtları yoğun ilgi gördü.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'nun en önemli projelerinden ve seçim vaatlerinden biri olan Çocuk Oyun ve Bakımevi için başlayan öğrenci ön kayıtları yoğun ilgi gördü.

Yapımı tamamlanan, Bozüyük Belediyesi 4 Eylül Sosyal ve Kültürel Tesisi'nde hizmet verecek olan Gündüz Çocuk Oyun ve Bakımevi için ön kayıtlar Metristepe Kültür Merkezi'nde başladı. Sabah erken saatlerde Metristepe Kültür Merkezi önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar ön kayıtlara daha ilk günden yoğun gösterdi. Öğrenci velileri ön kayıtlarını öğrencinin ve velinin nüfus cüzdanı ve öğrencinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte 3-4-5 yaş grubu sabahçı ve öğlenci olmak üzere yaptırabiliyor. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu Bozüyük Çocuk Yerel Haberler

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