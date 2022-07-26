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Gündoğdu'nun Yollarına Beton Parapet Yapılıyor

Gündoğdu'nun Yollarına Beton Parapet Yapılıyor

Vatandaşlar için tehlike arz eden alanlara müdahale eden İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi’nde yol kenarına beton parapet yapıyor.

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Vatandaşlar için tehlike arz eden alanlara müdahale eden İzmit Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde yol kenarına beton parapet yapıyor.

İzmit Belediyesi, vatandaşlar için daha güvenli ve konforlu alanlar oluşturmak adına kentteki çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar için tehlike oluşturabilecek alanları programına dahil eden ekipler istinat duvarı, korkuluk ve beton parapet çalışmaları yapıyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi Demiray Sokak'ta uzunluğu 200 metre ve yüksekliği 40 cm olan parapet çalışmasına devam ediyor. Toprak ve kaya parçalarının vatandaşların ikamet ettiği alanlara düşmesini engellemek ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla çalışan ekipler çalışmayı kısa sürede tamamlayacak.

ANKA / Yerel

İzmit Belediyesi Gündoğdu Yerel Haberler

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