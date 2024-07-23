Günaydın Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çarpar ve Eşi Hanife Çarpar İkiz Bebeklerini Kucağına Aldı

Günaydın Gazetesi'nin İmtiyaz Sahibi Hüseyin Çarpar ve eşi Hanife Çarpar, ilk bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2020 yılında evlenen Çarpar çiftinin ikiz bebeklerini dünyaya geldi. Bebeklerine Mehmet ve Şenay Asya isimlerini veren Çarpar çifti, mutluluklarını sosyal medyada yaptığı paylaşım ile takipçileri ile paylaştı. Gazeteci Çarpar, paylaşımında "Allah'ın izniyle oğlumuz Mehmet ve kızımız Şenay Asya'yı sağ salim kucağımıza aldık. Allah'ım sağlıklı, sıhhatli, uzun ömürlü, vatanına ve devletine bağlı hayırlı evlatlar olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı. - AYDIN