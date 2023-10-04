Gün-Dem Psikoloji ve Beslenme Danışmanlık Merkezi Resmi Açılışı Gerçekleşti

İstanbul Başakşehir'deki Gün-Dem Psikoloji ve Beslenme Danışmanlık Merkezi, resmi açılış töreniyle hizmete girdi. Merkez, psikoloji ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilerek, ruh sağlığı ve beslenme konularında danışmanlık hizmetleri sunacak. Kurucu uzman Psikolog Zuhal Güney, merkezin toplumun bu alanlardaki ihtiyaçlarına profesyonel bir yaklaşım sunarak, sağlıklı ve dengeli bir yaşam tarzını teşvik etmeyi hedeflediğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Başakşehir'de bulunan Gün-Dem Psikoloji ve Beslenme Danışmanlık Merkezi, düzenlenen resmi açılış töreniyle kapılarını açtı. Açılış töreni, merkezin kurucuları, iş ortakları, sektör profesyonelleri ve yerel toplum üyelerini bir araya getirdi.

Merkezin sunduğu hizmetleri daha yakından tanımak isteyen katılımcılara merkez gezdirilerek ayrıntılı bilgiler verildi.

Gün-Dem Psikoloji ve Beslenme Danışmanlık Merkezi, psikoloji ve beslenme alanlarında uzmanlaşmış bir ekip tarafından yönetilecek olup ruh sağlığı ve beslenme konularında uzmanlaşmış bir kaynak olma misyonu taşımaktadır.

Merkez, ruh sağlığı ve beslenme konularında bireylere, çiftlere ve ailelere çeşitli danışmanlık hizmetleri sunmayı ve bireylerin daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam tarzını benimsemelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Gün-Dem Merkezi'nin resmi açılışını yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden kurucu uzman Psikolog Zuhal Güney; "Ruh sağlığı ve beslenme, genel sağlığımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Amacımız, toplumumuzun bu alanlardaki ihtiyaçlarına profesyonel bir yaklaşım sunmak ve sağlıklı, dengeli bir yaşam tarzını teşvik etmektir" dedi.