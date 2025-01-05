Gümüşhaneli Esnaf Hayati Akbağ, Gelirinin Yarısını Gazze ve Lübnan'a Gönderiyor

Gümüşhane'de otomobil servisi işletmecisi Hayati Akbağ işletme gelirinin yarısını devamlı olarak Gazze ve Lübnan'da bulunan ailelere gönderiyor.

Gümüşhane kent merkezinde 10 yıldır otomobil servis hizmeti veren esnaf Hayati Akbağ örnek bir uygulamaya imza atıyor. İsrail'in Gazze şeridine ve Müslümanlara yönelik uzun süredir devam eden saldırıları ve zulmünden etkilenen esnaf Akbağ, otomobil servisinin gelirlerinin yarısını düzenli olarak Gazze ve Lübnan'da bulunan ailelere gönderiyor. İnsanların İsrail'in zulmü altında zor durumda olduklarını ve yiyecek ekmeği dahi zor bulduklarını ifade eden Hayati Akbağ, tüm vatandaşları da bu noktada duyarlı davranmaya davet ederken uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından duyarlı vatandaşların da özellikle araçlarını servisine getirdiğini ve fazladan para verdiklerini söyledi.

"Fazladan para veren müşterilerimiz oluyor"

İsrail'in Müslümanlara yönelik zulmünden çok etkilendiğini ve onlara bir nebze de olsa yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını ifade eden Hayati Akbağ, "7 Ekim'den bu yana zalim İsrail'in Filistin'e uyguladığı zalimce saldırılardan politikalardan çok etkilendim. Lübnan halkına saldırması, Gazze halkına saldırması bu sebeple elimizden ne gelirse yapmaya karar verdim. Bu yaptığımız aslında çok değil aslında ama elimden gelen buydu bunu yapmaya çalıştım. Tam olarak serviste kazancımızın yarısını Gazze ve Lübnan halkına bağışlıyoruz. Bu uygulamamızın ardından özellikle gelen müşterilerimiz ile fazladan para verenler de oluyor. Keşke herkes bu duyarlılığı gösterebilse, emin olun ekmek bulamayan insanlar var. Lübnan'da ve Gazze'de insanlar çile çekiyorlar. Bizim tek amacımızın onlara yardım etmek olmalı. Biz elimizden geleni yapıyoruz, vatandaşlarımızın da destek olmasını istiyorum" dedi. - GÜMÜŞHANE