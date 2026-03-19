Gümüşhane Valisi Atay, bayram öncesi trafik denetimlerine katıldı

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı öncesi yapılan trafik denetimlerinde sürücülere trafik kurallarına uyma çağrısında bulundu. 'Bayramlar acıya dönüşmesin' diyerek güvenli sürüşün önemine dikkat çekti.

Gümüşhane Valisi Cevdet Atay, Ramazan Bayramı öncesinde İkisu denetim ve uygulama noktasında Jandarma ve Emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerine katıldı. Denetimlerde sürücülerin bayramını kutlayan Atay, trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulundu.

Denetimler sırasında Vali Atay'a İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bilal Sarıdoğan eşlik etti. Ekiplerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Atay, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.

Sürücü ve yolculara Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünleri olan pestil ve köme ikram eden Atay, araçlardaki çocuklara da Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verdi.

Denetim noktasında açıklamalarda bulunan Vali Atay, bayram sevincinin kaza haberleriyle gölgelenmemesi gerektiğini belirterek, "Bayramlar, sevdiklerimizle kucaklaşmanın ve huzur içinde zaman geçirmenin en güzel vesilesidir. Ancak bu coşkuyu yaşayabilmemiz için yolda güvende olmamız gerekiyor. Emniyet kemeri takmak, hız sınırlarına riayet etmek ve yorgun araç kullanmamak sadece bir kural değil, hayata tutunmaktır. 'Bayram sensiz olmaz' diyoruz; her bir vatandaşımızın varlığı bizim için kıymetlidir" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
