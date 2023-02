Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: 'İyi ki bu memleketin Valisiyim'

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, deprem sürecince büyük küçük her Gümüşhanelinin müthiş bir kahramanlık ve kardeşlik hikayesi yazdığını belirterek hepsine teşekkür etti.

Kurum amirleri ve muhtarlarla Gümüşhane Kültür Merkezinde düzenlenen değerlendirme toplantısına başkanlık yapan Vali Taşbilek, Kahramanmaraş merkezli aynı gündeki 2 ayrı deprem nedeniyle ülkenin seferber olduğunu söyledi.

"Büyük küçük her vatandaşımız müthiş bir kahramanlık ve kardeşlik hikayesi yazdı"

Yaptığı konuşmada Gümüşhanelilerin de depremin ilk saatlerinden itibaren yapılması gerekenlerle ilgili seferberlik haline geçtiğini aktaran Vali Taşbilek, "Muhakkak hepimiz içimizde o sızıyı hissettik. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın acısını paylaşıyor ve hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlarımıza da başsağlığı diliyorum. Gümüşhanemizin güzel insanlarına da teşekkürlerimizi ve minnetlerimizi iletmek istiyorum. Olayın olduğu günden itibaren ben ne yapabilirim diyerek acı yaşayan kardeşlerimize yardım ulaştırmak için emek göstererek vatandaşlarımıza devletimiz ve Valiliğimiz adına şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Bir şehir düşünün kendisi küçük ama yüreklerinin büyüklüğü öyle böyle değil. Kendi cüssesinin 10 katı potansiyeli zorlayarak büyük küçük her vatandaşımız müthiş bir kahramanlık ve kardeşlik hikayesi yazdı. Bunları tarihte unutmayacak depremi yaşayan o 10 şehirdeki kardeşlerimiz de unutmayacak. Bir daha böyle bir acıyı Allah dünyaya yaşatmasın. Dünyada hiçbir yere, hiçbir kişiye, hiçbir ülkeye yaşatmasın" dedi.

"Bize düşen bugünden sonra kardeşliğimizi artırarak göstermek"

Deprem bölgesindeki her evde, her ocakta, her apartmanda ayrı dramlar, ayrı hikayelerin söz konusu olduğunu ifade eden Vali Taşbilek, "Bize düşen bugüne kadar gösterdiğimiz kardeşliği Allah rızası için bugünden sonra artırarak göstermek. Bugün sabah bir arkadaşımız 5 evini tahsis etmiş depremzedelere. Bir başka arkadaşımız 7 evini verdi. Köylerimizde çok sayıda planlama yapmış vatandaşlarımız. Gelenlerin hepsi bizim kardeşimiz herşeyiyle takip edeceğiz dediler. Çok duygulandık. Bu önemli bir haslet" diye konuştu.

"Misafirhanelerimiz, yurtlarımız, otellerimizin hepsi kardeşlerimiz için hazır"

Gümüşhane'den dün akşam itibariyle 154'ü büyük tır ve kamyon olmak üzere 200'ün üzerinde aracın bölgeye yardım malzemesi ulaştırdığını kaydeden Vali Taşbilek, "13,5 milyon nüfusun etkilendiği bir bölge. Gün kardeşlik günü. Gelenleri başımızla, gözümüzle, mutlulukla, şerefle burada misafir edeceğiz sizlerin desteğiyle hep beraber. Devlet olarak tüm tedbirlerimizi aldık. Misafirhanelerimiz, yurtlarımız, otellerimiz hepsi kardeşlerimizin rahat edebilmesi, huzur bulabilmeleri, bir nebze de olsa acılarını dindirmek için hazır. Yaramız büyük, acımız derin. Bu yarayı da biz iyileştireceğiz acıyı da paylaşa paylaşa biz azaltacağız. Bu güzel milletin evlatları olarak sizlerle bu sıkıntıları bertaraf edeceğiz. İyi ki bu memleketin Valisiyim" ifadelerini kullandı.

Toplantıda daha sonra muhtarlar söz alarak duygu ve düşüncelerini, depremzedeler için yapılabilecek planlarını aktardı. - GÜMÜŞHANE