Gümüşhane Üniversitesi'nden Gazze'ye Destek Etkinliği

Gümüşhane Üniversitesi öğrencileri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla "Kampüsten Gazze'ye Tek Yürek" etkinliğinde bir araya gelerek Filistin bayrağının renklerinden oluşan onlarca balonu gökyüzüne bıraktı.

İlim Yayma Cemiyeti Gümüşhane Şubesi öncülüğünde, Gümüşhane Üniversitesi kampüsündeki Sosyal Tesisler önünde düzenlenen programa Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından yapılan basın açıklamasında, Gazze'de yaşananların sadece bir savaş değil, bir soykırım olduğu vurgulanarak, Filistin halkına destek mesajları verildi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisi Bedir Ekrem Dikmen, "Bizler, Türkiye'nin dört bir yanındaki üniversite öğrencileri olarak, bugün burada bir araya gelerek zulme karşı sesimizi yükseltmekte ve 'Filistin halkı yalnız değildir' diyoruz. Adı, dini, dili, coğrafyası ne olursa olsun, biz zulme karşı çıkılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü mazluma destek olmak yalnızca bir insanlık görevi değil, aynı zamanda geleceğe dair bir sorumluluktur. Gazze'de yaşananların yalnızca bir savaş olmadığını, planlı bir yok etme politikası olduğunu biliyoruz. Bu, adını en doğru şekilde koymamız gereken bir gerçektir. Gazze'de soykırım yapılmaktadır. 2 yıldır her gün bombalanan, dünyaya kapanan bir şehirde, kamuoyunun büyük bölümü ise sessiz kalmaktadır. Sessizlik, zulmün ortağı olmaktır. Biz bu sessizliğe ortak olmayacağız" dedi.

Programın sonunda Filistin bayrağının renklerinden oluşan onlarca balon gökyüzüne bırakıldı. - GÜMÜŞHANE