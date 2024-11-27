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Gümüşhane'nin 'Dubai Pestili' Yoğun İlgi Görüyor

Gümüşhane'nin 'Dubai Pestili' Yoğun İlgi Görüyor
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Gümüşhane'nin coğrafi işaretli pestili, Dubai çikolatasıyla birleştirilerek 'Dubai Pestili' adını aldı. Ürün, piyasaya çıktığı andan itibaren yoğun talep gördü. Üretici Meliha Atalay Ayvaz, yeni ürünü özel tariflerle hazırladıklarını ve büyük bir beğeni topladıklarını belirtti.

Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestil, Dubai çikolatasıyla birleşti. Üreticilerin 'Dubai Pestili' dediği ürün piyasaya çıktığı anda yoğun talep aldı.

Gümüşhane'de son dönemde popüler hale gelen ve hemen hemen Türkiye'nin her ilinin kendi yöresel lezzetlerine uyarladığı Dubai çikolatası pestil ile buluştu. Pestil-köme üreticisi firmanın müdürü Meliha Atalay Ayvaz, Dubai çikolatasının popüler olmasının ardından popüler olan ürünü Gümüşhane'nin coğrafi işaretli ürünü pestile uyarlamak için çalışma başlattıklarını ve ortaya çıkan ürünün çok beğenildiğini ifade etti.

Ürünün hazırlanışında kendi özel tariflerini de kullandıklarını ve bu yeni ürünün büyük talep gördüğünü söyleyen üretici Meliha Atalay Ayvaz, "Dünyada Dubai Çikolatası çok meşhur olunca, biz de bunu neden Gümüşhane'nin pestiline uyarlamayalım dedik ve ilk olarak pestille buluşturduk. Sonra mağazamızda satışa sunduk çok beğeni aldı. Üretime yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Dubai çikolatasının içerisinde biliyorsunuz ki kadayıf var, Antep fıstığı var, tahin var biz de bunları kendi özel tarifimizle buluşturup sarma ve muska pestile uyguluyoruz. Farklı iller kendi yöresel lezzetlerine uyarladı biz de kendi yöresel lezzetimize uyarladık. Bundan sonra Dubai çikolatasının yerini Dubai Pestili alacak" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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