Gümüşhane haberleri: Seyahatsever Projesiyle Gümüşhane'yi gezdiler

Gümüşhane haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 18-30 yaş arası gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasını içeren Seyahatsever Projesiyle gençler Gümüşhane'yi keşfediyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen ve 18-30 yaş arası gençlerin KYK yurtlarında ücretsiz konaklamasını içeren Seyahatsever Projesiyle gençler Gümüşhane'yi keşfediyor.

15 Temmuz'da başlayan ve 1 Eylül'e kadar devam edecek projede öğrenci şartı aranmaksızın 18-30 yaş arası gençler bakanlığa bağlı KYK yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyor.

Proje kapsamında Sivas'tan Gümüşhane'ye gelen ve buradaki Halit Zarbun Erkek Öğrenci Yurdunda kalan gençler 3 gün boyunca kent merkezi, Karaca Mağarası, Torul Kalesi Cam Seyir Terasını gezdi.

Yaz tatilini seyahat ederek değerlendirmek isteyen gençlerden Yusuf Mertcan Altınok Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na teşekkür ederek "Seyahatsever projesiyle Gümüşhane'deki yurtlarca ücretsiz olarak konaklıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığıyla Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz bize bu imkanları sağladığı için" dedi.

Bir diğer genç Zeynel Köçen ise "Projeyle Gümüşhane'yi tanımaya, görmeye, tarihi ve turistik yerlerini görmeye geldik. Yurtta kalıyoruz ücretsiz bir şekilde. Bu sayede Gümüşhane'yi tanıma fırsatı yakaladık. Karaca Mağarası ve Cam Seyir Terasına bayıldık. Bu imkanı bize sağladıkları için Bakanlığımıza ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün gençlerin bu imkandan faydalanmasını diliyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE