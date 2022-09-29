Gümüşhane haberi... Gümüşhane'de yaya geçitleri kırmızıya boyandı Yerel Haberler Gümüşhane haberine göre Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı. Gümüşhane'de İçişleri Bakanlığınca "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde yaya geçitleri kırmızıya boyandı. İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek ve sürücü duyarlılığını artırmak amacıyla "Yayalara öncelik duruşu, hayata saygı duruşu" sloganıyla başlatılan kampanya çerçevesinde Gümüşhane'de yaya geçitlerindeki çizgiler kırmızıya boyandı. Vali Kamuran Taşbilek, Gümüşhane Belediyesi önündeki yaya geçidini beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Gündüz, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, kurum amirleri ve öğrencilerle birlikte kırmızıya boyadı. Etkinlikte öğrenciler kullandıkları akülü araçlarla yaya geçidinde bulunan yayalara yol verdi, kendilerine dağıtılan düdükleri çalarak yayaları ve araçları uyardı. - GÜMÜŞHANE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Gümüşhane Yerel Haberler

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