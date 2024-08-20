Gümüşhane'deki Karaca Mağarasında Emeklilere İndirim

Gümüşhane'nin yer altı sarayı olan dünyaca ünlü Karaca Mağarasında emeklilere yönelik giriş ücretlerinde yüzde 21 indirim uygulanıyor. Karaca Mağarası, kentte emeklilere indirim uygulanan tek turistik tesis olma özelliği taşıyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan ve İl Özel İdaresi'nin şirketi tarafından işletilen dünyaca ünlü damlataşı mağarası Karaca Mağarasında Emekliler Yılı nedeniyle özel indirim uygulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın Emekliler Yılı genelgesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan protokolle birlikte fiyat tarifesinde emeklilere yönelik yüzde 21 indirim sağlanırken, yeni tarifeyle birlikte sivil vatandaş için 70 TL olan Karaca Mağarası giriş ücreti emeklilere özel 55 TL olarak uygulanıyor.

Vatandaşların mağara girişinde fiyat tarifesinde "Emekli" ibaresi gördüğündeki şaşkınlıkları yüzlerine yansırken, birçok emekli "Emekliliğimiz ilk defa burada işe yaradı" yorumları yapıyor.

Türkiye'nin en önemli damlataşı mağaralarından biri olarak bilinen, sarkıt, dikit ve diğer jeolojik oluşumlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Karaca Mağarası özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir kaçış noktası oluyor. - GÜMÜŞHANE