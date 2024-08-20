Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'deki Karaca Mağarasında Emeklilere İndirim

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin yer altı sarayı olan dünyaca ünlü Karaca Mağarasında emeklilere yönelik giriş ücretlerinde yüzde 21 indirim uygulanıyor. Karaca Mağarası, kentte emeklilere indirim uygulanan tek turistik tesis olma özelliği taşıyor.

Gümüşhane'nin yer altı sarayı olan dünyaca ünlü Karaca Mağarasında emeklilere yönelik giriş ücretlerinde yüzde 21 indirim uygulanıyor. Karaca Mağarası, kentte emeklilere indirim uygulanan tek turistik tesis olma özelliği taşıyor.

Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan ve İl Özel İdaresi'nin şirketi tarafından işletilen dünyaca ünlü damlataşı mağarası Karaca Mağarasında Emekliler Yılı nedeniyle özel indirim uygulanıyor.

Cumhurbaşkanlığı'nın Emekliler Yılı genelgesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumuyla yapılan protokolle birlikte fiyat tarifesinde emeklilere yönelik yüzde 21 indirim sağlanırken, yeni tarifeyle birlikte sivil vatandaş için 70 TL olan Karaca Mağarası giriş ücreti emeklilere özel 55 TL olarak uygulanıyor.

Vatandaşların mağara girişinde fiyat tarifesinde "Emekli" ibaresi gördüğündeki şaşkınlıkları yüzlerine yansırken, birçok emekli "Emekliliğimiz ilk defa burada işe yaradı" yorumları yapıyor.

Türkiye'nin en önemli damlataşı mağaralarından biri olarak bilinen, sarkıt, dikit ve diğer jeolojik oluşumlarıyla büyüleyici bir atmosfere sahip olan Karaca Mağarası özellikle yaz aylarında serinlemek isteyenler için ideal bir kaçış noktası oluyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Turizm Yerel Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title