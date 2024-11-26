Üye Girişi
Haberler
Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

Narin cinayetinde yeni görüntü! Cansız bedenini saklamak 38 dakika sürmüş

 CHP lideri Özel'den çok konuşulacak Öcalan iddiası: Bir günde izin çıkaracak

Özel'den bomba Öcalan iddiası

 Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte cani anne için istenen ceza

Sıla bebek davasında iddianame hazır! İşte anne için istenen ceza
Yenidoğan Çetesi davasında Başhekim Fetin Rüştü Yıldız, Fırat Sarı'ya para ödediklerini itiraf etti

Sanık sandalyesine oturan başhekimden Fırat Sarı'yı zora sokacak itiraf

Gümüşhane'de Yiyecek Arayan Tilki, Vatandaşları Güldürdü

Gümüşhane'de Yiyecek Arayan Tilki, Vatandaşları Güldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'deki Oltanbey Mahallesi'nde aç kalan bir tilki, bir sitenin bahçesine gelerek yiyecek aradı. Tilkinin rahatı ve insanlardan korkmaması, site sakinlerini gülümsetti.

Gümüşhane'de aç kalan tilki bir sitenin bahçesini mesken edindi. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedilirken tilkinin rahatlığı görenleri gülümsetti.

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde aç kalan tilki bir sitenin bahçesine gelerek yiyecek aradı. Site bahçesini kendisine mesken edinen tilki site sakinlerinden yiyecek bekledi. Tilkinin her gün aynı bölgede beklediğini ve insanlardan hiç korkmadığını söyleyen Serkan Alp ise sevimli tilkinin o anlarını kayıt altına aldı.

Karnı doyan tilki ise daha sonra bölgeden uzaklaştı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Jake Paul-Mike Tyson maçı kurgu muydu?
img

UEFA, Fenerbahçelileri çıldırttı
img

Almanya'da savaşa hazırlık: Sığınak listesi hazırlanıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Sivas okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Sivas'ta okul yok mu (Sivas Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Kayseri okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Kayseri'de okul yok mu (Kayseri Valiliği Açıklaması)? 27 Kasım Çarşamba yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? MasterChef eleme adayları kim? 26 Kasım Salı bugün kim potaya gitti? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 26 Kasım Salı Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef Düello kim kazandı? 26 Kasım Salı bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Aşk Evlilik Boşanma 2. bölüm tek parça ful HD donmadan izle! Salı günü hangi diziler var? 26 Kasım Salı TV'de bu akşamki diziler Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.