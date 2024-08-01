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Gümüşhane'de yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenciler yüzme öğreniyor

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Gümüşhane'de yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenciler ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kurslarında yüzme öğreniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme bilmeyen kalmasın' projesi kapsamında Gümüşhane'de yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yüzme öğretiliyor.

Gümüşhane'de yaz tatilinde Kur'an-ı Kerim kurslarına katılan öğrenciler ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yüzme kurslarında yüzme öğreniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında Gümüşhane'de yaz Kur'an kurslarına katılan çocuklara yüzme öğretiliyor.

Okulların tatil olmasının ardından başlayan kurslarda bugüne kadar 250 çocuk yüzme öğrenirken, haftada 2 gün gerçekleştirilen kurslar birer saat olarak planlandı.

Kurumun Karşıyaka Mahallesinde bulunan Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar yüzme öğrenmenin yanı sıra hareketli ve sağlıklı bir yaşama adım atarken, eğlenceli vakitler de geçiriyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan yüzme antrenörü Burak Kızılarslan, "Bakanlığımızın yürüttüğü 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' Projesi kapsamında çocuklarımız burada hem sıcak havalardan etkilenmemek hem de yüzmeyi öğreniyorlar. Bu proje kapsamında çocuklarımız Kur'an kurslarından ve camilerden gelip yüzmeyi öğreniyor. Kur'an kurslarında Kur'an'ı öğrenmeye, dinimizi öğrenmeye devam ediyorlar. Çocuklarımız camilerden, Kur'an kurslarından buraya geldiklerinde bize söyledikleri ilk şey 'Hocam korkuyorum, suya giremiyoruz'. Bu proje kapsamında çocuklarımız yavaş yavaş suya alışıp ve yüzmeyi öğrendiklerini gördükçe çocukların yüzündeki mutluluğu görünce biz de çok mutlu ve gururlu oluyoruz. Çocuklarımız burada hem yüzmeyi öğreniyorlar hem de buraya gelen diğer arkadaşlarıyla kaynaşıp sosyalleşiyorlar. Kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlık ortamlarından uzak durarak burada daha güzel, daha keyifli saatler, vakitler geçiriyorlar" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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