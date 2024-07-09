Gümüşhane'de Yağmur Sonrası Oluşan İki Gökkuşağı Görsel Şölen Oluşturdu
Gümüşhane'de akşamüstü etkisini gösteren yağmurun ardından ortaya çıkan iki gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Yağmurun ardından güneşin etkisiyle oluşan gökkuşağı, kentin hemen her noktasından görülebildi. Vatandaşlar bu güzellikleri cep telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.
Gümüşhane'de akşamüstü etkisini gösteren yağmurun ardından ortaya çıkan iki gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.
Gümüşhane'de yağışın ardından yüzünü gösteren güneşin etkisiyle gökkuşağı oluştu. Kentin hemen her noktasından görülen iki gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Yağmurun ardından ortaya çıkan güneş gökyüzünde gökkuşağı oluşmasına neden olurken gökyüzünün güzelliklerinden olan gökkuşağını gören vatandaşlar cep telefonuna sarılarak bu anı ölümsüzleştirdi. - GÜMÜŞHANE