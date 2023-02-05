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Gümüşhane'de okullara kar tatili

Yerel Haberler

Gümüşhane'de okullara kar tatili

Gümüşhane Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Gümüşhane Valiliği, kar yağışı nedeniyle yarın okulların tatil edildiğini duyurdu.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde beklenen kar yağışı, buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği gerekçesiyle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilk ve orta öğretim düzeyindeki eğitim kurumları ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin 6 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışı ve buzlanmadan dolayı trafiğe çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları istendi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gümüşhane Valiliği Yerel Haberler

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