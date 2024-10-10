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Gümüşhane'de Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi Verildi

Gümüşhane'de Öğrencilere Hırsızlık ve Dolandırıcılık Eğitimi Verildi
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Gümüşhane'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirerek alınması gereken önlemleri anlattı. Toplamda 4 bin 532 öğrenciye ulaşan polis ekipleri, eğlenceli etkinliklerle de çocuklarla bir araya geldi.

Gümüşhane'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında öğrenciler hırsızlık ve dolandırıcılık suçları hakkında bilgilendirildi.

Gümüşhane İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve diğer birimlere bağlı polis ekipleri Gümüşhane'de öğrencileri hırsızlık ile dolandırıcılık suçları ve alınması gereken önlemler kapsamında bilgilendirdi. Otobüs terminalinde bin 78 ve Gümüşhane Üniversitesi'nde 3 bin 454 öğrenciyi bilgilendiren polis ekipleri öte yandan Sema Doğan Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliklerle çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi. Kentin her noktasında çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler son olarak 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda Yaşlılar Günü Etkinlikleri kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek hem sorunlarını dinledi hem de telefonla gerçekleştirilebilecek dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dolandırıcılık Hırsızlık Güvenlik Etkinlik Sağlık Eğitim Yerel Polis

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