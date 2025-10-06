Gümüşhane'de Kedinin Fare ile Oyun Anları Kamerada
Gümüşhane'de bir kedi, avladığı fareyle oynarken kameraya yakalandı. Doğal av içgüdüsüyle hareket eden kedinin fareyi bırakmadan önceki oyun anları dikkat çekti.
Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde kaydedilen görüntülerde kedinin yakaladığı fareyi hemen öldürmek yerine bir süre serbest bırakarak yeniden yakaladığı görüldü. Doğal av içgüdüsüyle hareket eden kedinin o anları kameralara yansıdı. Fareyi havaya fırlatarak bir süre oynayan kedi, daha sonra sıkılarak fareyi bıraktı. - GÜMÜŞHANE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel