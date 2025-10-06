Haberler

Gümüşhane'de Kedinin Fare ile Oyun Anları Kamerada

Güncelleme:
Gümüşhane'de bir kedi, avladığı fareyle oynarken kameraya yakalandı. Doğal av içgüdüsüyle hareket eden kedinin fareyi bırakmadan önceki oyun anları dikkat çekti.

Gümüşhane'de bir kedi, avladığı fareyle oynarken görüntülendi.

Cumhuriyet Caddesi üzerindeki bir iş yerinin önünde kaydedilen görüntülerde kedinin yakaladığı fareyi hemen öldürmek yerine bir süre serbest bırakarak yeniden yakaladığı görüldü. Doğal av içgüdüsüyle hareket eden kedinin o anları kameralara yansıdı. Fareyi havaya fırlatarak bir süre oynayan kedi, daha sonra sıkılarak fareyi bıraktı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞahin Aygün:

saçma, içi boş, şişirme ve gereksiz haberlerinden biri. insan bari video varmı yok mu kontrol eder. Editörüniz ne iş yapar? ayrıca reklamlardan gına geldi. kaldırılması gereken uygulamalar arasında

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
