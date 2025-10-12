Haberler

Gümüşhane'de Kaynak Makinesi İçin Eğlenceli Cami Anonsu

Gümüşhane'nin Boğazyayla Köyü'nde inşaat işleriyle uğraşan Fazlı Celep, kaybolan kaynak makinesini bulmak için köy camisinden anons yaparak dikkat çekti.

Gümüşhane'de kaynak makinesini bulamayan Fazlı Celep isimli vatandaş köy camisinden anons yapınca ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Boğazyayla Köyü'nde yaşayan ve inşaat işleriyle uğraşan Fazlı Celep, evinde su tesisatı yapmak için hazırlık yaptığı sırada kaynak makinesinin yerinde olmadığını fark etti. Kendisinden başka kimsenin kullanmadığı aleti bulmak için köyü didik didik arayan Celep, bir sonuç alamayınca son çareyi köyün camine giderek hoparlörlerden anons yapmakta buldu.

Kaynak makinesinin kayıp olduğunu sitemli ve kendine has üslubuyla dile getiren Celep, " Bir Müslümana bir iş yapmaya gelmiyor. Benim makinemi niye alıyorsunuz komşular! Tekrar ediyorum ben hacı efendi kaynak makinem kaybolmuştur, alanlar ve bulanlar namusu dairesinde getirsinler. Hayırlı Cumalar olsun cümleten" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
