Haberler

Gümüşhane'de okullara kar tatili

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi. Valilik, olumsuz hava şartlarının ulaşımda sorunlara yol açabileceğini belirtti.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitim öğretime 1 gün daha ara verildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan açıklamada, 13 Ocak Salı günü başlayan kar yağışının gece saatlerine kadar aralıklarla süreceğinin, düşen sıcaklıklarla birlikte özellikle sabah saatlerinde yoğun buzlanma görüleceğinin değerlendirildiği belirtildi. Açıklamada, olumsuz hava şartlarının ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edilerek, il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde 14 Ocak 2026 Çarşamba günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

Valilik, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu veya ilkokula giden kadın personelin de aynı gün idari izinli sayılacağını bildirdi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış

Kadın hâkimi vuran savcı, en olmadık yerde görev yapmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Asırlık çınardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anlamlı sözler: O benim manevi torunum

9 cumhurbaşkanı gördü ama Erdoğan için söyledikleri ayrı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki

İsyan ettiren düzenlemeye Cumhurbaşkanı Başdanışmanı da tepki gösterdi
Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi

O kentimiz için çanlar çalıyor! Deniz bir günde 50 metre çekildi
İrfan Can Eğribayat şimdiden Samsunspor taraftarının sevgilisi oldu

Öyle bir paylaşım yaptı ki şimdiden taraftarının sevgilisi oldu
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü

Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi

Güle güle En-Nesyri! İşte yeni adresi