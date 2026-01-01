Haberler

Gümüşhane'de kayakçılar kar yağışını fırsata çevirdi: Şehir merkezine kayarak indiler

Güncelleme:
Gümüşhane'de etkili olan kar yağışı, kayakçılar için renkli görüntüler oluşturdu. Kayakla şehir merkezine kadar inen sporcular, hem spor yaptı hem de izleyenlere keyifli anlar sundu.

Gümüşhane'de etkili olan kar yağışını fırsata çeviren kayakçılar, Süleymaniye Mahallesi'nden kent merkezine kadar kayarak inerek renkli görüntüler oluşturdu.

Yoğun kar yağışının ardından karla kaplanan yolda kayakla kayan sporcular, hem spor yaptı hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Kent merkezine kadar süren inişte zaman zaman zor anlar yaşayan sporcular, buna rağmen eğlenceli görüntüler ortaya çıkardı.

Sporcular Burak Soydaş, oğlu İnan Soydaş ve Özgür Oytun Ören, Gümüşhane'de kar yağışının bu tür etkinlikler için güzel bir fırsat sunduğunu belirterek, karın tadını çıkardıklarını söyledi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
