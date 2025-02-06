Gümüşhane'de Kar Yağışı Çocukları Sevindirdi

Gümüşhane'de dünden beri etkili olan kar yağışı, en çok çocukları sevindirdi. Kentin dört bir yanında kayak keyfi yapan çocuklar, beyaz örtünün tadını doyasıya çıkardı.

Harşit Çayı'nın oluşturduğu derin vadide kurulu olan Gümüşhane'deki dik rampalar, her yıl olduğu gibi bu yıl da doğal kayak pistine dönüştü. 7'den 70'e herkes, poşetlerini ve kızaklarını alarak kendini eğlenceye kaptırdı.

Özellikle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan okul önündeki rampa, Harşit Çayı kenarındaki yürüme yoluna inen doğal bir kayak pisti haline geldi. Karşıyaka İlkokulu öğretmen ve öğrencileri, ellerinde poşetlerle defalarca kayarak unutulmaz bir gün yaşadı. - GÜMÜŞHANE