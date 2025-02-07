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Gümüşhane'de Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor

Gümüşhane'de Kapanan Köy Yolları Yeniden Ulaşıma Açılıyor
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Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından kapalı olan 223 köy yolundan yüzde 68'i bir günde açıldı. İl Özel İdaresi, 25 iş makinesi ve 60 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de yoğun kar yağışının ardından kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor.

Dün itibariyle kuvvetli kar yağışı ve tipi nedeniyle 223 köy yolunun kapalı olduğu Gümüşhane'de İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin yoğun çalışması sonucu bu yolların yüzde 68'i bir günde yeniden ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi'nn 25 iş makinesi ve 60 personelle sürdürdüğü çalışmalarla an itibariyle il merkezinde 20, Kelkit ilçesinde 4, Köse ilçesinde 4, Kürtün ilçesinde 20, Şiran ilçesinde 7 ve Torul ilçesinde 16 olmak üzere toplam kapalı 71 köy yolunda çalışmalar devam ediyor.

Gümüşhane-Bayburt arasındaki Vauk Geçidi, Köse Dağı geçidi, Gümüşhane-Yağmurdere arasındaki Kostan Dağı geçidi, İkisu-Şiran arasındaki Tersun Dağı geçidi, Gümüşhane-Kelkit arasındaki Pekün Dağı geçidi, Gümüşhane-Trabzon arasındaki eski Zigana Geçidi ve Karayolları sorumluluk bölgesindeki yollarda 34 araç ve 68 personelle yol temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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