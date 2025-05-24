Gümüşhane'de Gündüz Ayı Görüntüleri Tedirginlik Yarattı

Gümüşhane'de Gündüz Ayı Görüntüleri Tedirginlik Yarattı
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Gümüşhane'nin Eskibağlar Mahallesi'nde gündüz saatlerinde bir ayının yerleşim alanlarına inmesi, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Sosyal medyada yayılan görüntüler, ayı sayısındaki artışı gündeme getirdi.

Gümüşhane'nin Eskibağlar Mahallesi'nde gündüz saatlerinde görülen bir ayı, vatandaşları tedirgin etti. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ayının yerleşim alanlarına kadar indiği görüldü.

Gümüşhane merkez Eskibağlar Mahallesi'nde gündüz vakti ortaya çıkan bir ayı, mahalle sakinlerini endişelendirdi. Vatandaşlar, şehir merkezine kadar inen ayıyı, cep telefonu kamerasıyla görüntülerken, olay mahallede tedirginliğe yol açtı.

Mahallede dolaşan ayının görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, vatandaşlar bu durumun ilk olmadığını belirtti. Eskibağlar Mahallesi Muhtarı Musa Gündüz, özellikle bu yıl bölgede ayı sayısında ciddi artış olduğunu söyledi. Gündüz, "Ayı, evimin çok yakınına kadar indi. Üstelik bu ayının yavruları da sürekli bölgede geziyor. Vatandaşlarımız artık gündüz bile dışarı çıkarken tedirgin oluyor" dedi.

Çevredeki vatandaşların bağırışından ürken ayı ise bir süre sonra ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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