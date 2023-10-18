Gümüşhane'de gıyabi cenaze namazı kılındı

Gümüşhane'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çağrısıyla İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsrail'in Filistin'de ve özelikle dün akşam bir hastaneye yaptığı saldırı sonucu vefat edenler için Gümüşhane'deki tüm camilerde öğle namazı öncesinde sala okundu.

Namazın ardından kent merkezindeki Kemaliye Camiinde saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Müftü Yardımcısı Mehmet Nuri Durmuş'un kıldırdığı cenaze namazı öncesinde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Cenaze namazına AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu, İYİ Parti İl Başkanı Ali Ateş, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - GÜMÜŞHANE