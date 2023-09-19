Gümüşhane'de Gaziler Günü kutlamaları

Gümüşhane'de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen çeşitli programlarla kutlandı. Kutlama programında Kıbrıs Gazilerinin anılarını anlattığı anlarda duygusal anlar yaşandı.

Gaziler Günü nedeniyle ilk program Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtına Valilik, Belediye ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane Şubesinin çelenginin sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından buradaki program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu.

Daha sonra Vali Alper Tanrısever, Belediye Başkanı Ercan Çimen'le kentteki gazi ve şehit ailelerini makamında ağırladı. Gazileri ve şehit yakınlarını kapıda karşılayan Vali Tanrısever, misafirlerini yine kapıdan uğurladı.

Program öncesinde ziyaret ettikleri Vali Tanrısever'e kravat hediye eden ve hepsi Gaziler Günü nedeniyle aynı kravatı takan muharip gazileri Vali Tanrısever'in de hediye ettikleri kravatı taktıklarını görünce Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane Şube Başkanı Celil Tanguroğlu memnuniyetlerini ifade ederek Vali Tanrısever'e teşekkür etti.

Makam ziyaretinde törene gelemeyen bir gazinin yakınıyla telefonla görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Tanrısever, Kıbrıs Gazilerinden o günlerle ilgili anılarını sordu. Kıbrıs gazileri ise yaşadıkları hatıraları anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette Rum esirlere yemeğini verdiği için 3 gün boyunca aç kalan Kıbrıs gazisi ve çıkarma yapıldığı anlardaki hatıralarıyla mektup anıları makamda bulunanlarının gözlerini dolmasına neden oldu.

Vatan uğruna bedel ödeyen ziyaretçilerine yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaparak Gazilerin anılarının Türk milletinin şerefli geçmişini yansıttığını ve gelecek nesillerin bu hatıraları mutlaka dinlemesi gerektiğine değinen Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, "Bu anılarınızı, yaşadıklarınızı çocuklarınıza, torunlarınıza aktarmanız gerekiyor. O anları yaşayan ve tanık olan sizlersiniz. Bu duyguları detaylarıyla çocuklarınıza veya torunlarınıza anlatmanız o milli ruhun yaşaması bakımından önemli" dedi.

Yaşayan Kore Gazisi sayısının Türkiye'de çok az kaldığını belirterek Kıbrıs Gazilerinden bu anıları mutlaka gelecek nesillere anlatmalarını isteyen Vali Tanrısever, "Rabbim onlara sağlık sıhhat versin. Özellikle rica ediyorum sizlerden. Bu anılarınızı gelecek nesillere anlatın. Kahraman Türk'ün ne olduğunu anlatın. Türk askerini, kendi kursağından kesip de Rum esirlere yemek verdiğini, ekmek verdiğini anlatın. Biz böyle bir şerefli ecdadın torunlarıyız diye söyleyin. Allah bir daha düşmana pusat vermesin. Bizleri de her daim güçlü kılsın ki bayrağımızı her daim dalgalandıralım" diye konuştu.

Valilik Makam ziyaretinin ardından vefat eden gaziler ve tüm şehitler için Kemaliye Camiinde Mevlid-i Şerif okutulması ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Gümüşhane Şubesi ziyaretinin ardından program gaziler ve şehit aileleri onuruna Sema Doğan Yaşam alanında yemek verilmesiyle son buldu. - GÜMÜŞHANE