Gümüşhane'de Filistinli Çocuklar İçin Resim Etkinliği Düzenlendi

Gümüşhane'de Yetim Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti iş birliğiyle düzenlenen "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğinde çocuklar ve gençler, Filistinli kardeşlerine destek olmak amacıyla duygularını resimle ifade etti.

15 Temmuz Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve savaş mağduru çocukların sesi olmak amacıyla bir araya geldi. Çocuklar, Filistinli akranlarına umut dolu mesajlar vermek için tuvallerine barış, özgürlük ve kardeşlik temalı resimler çizdi.

Etkinlikte yapılan açıklamada, Filistinli çocukların yanı sıra Doğu Türkistan, Afganistan, Keşmir, Arakan, Ukrayna, Sudan ve Yemen'deki tüm mazlum coğrafyalardaki çocukların da barış ve güven içinde yaşamalarının en büyük temennileri olduğu vurgulandı. - GÜMÜŞHANE