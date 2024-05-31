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Gümüşhane'de Dağcılar Kayaları Temizledi

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Gümüşhane kent merkezinde üniversite ve öğrenci yurtları arasındaki güzergahta yol kenarındaki yamaçta bulunan kayalar dağcılar tarafından temizlendi. Uyarılara rağmen çalışma alanından geçmeye çalışan bazı öğrenciler, düşen taşlardan şans eseri kurtuldu.

Gümüşhane kent merkezinde üniversite ve öğrenci yurtları arasındaki güzergahta yol kenarındaki yamaçta bulunan kayalar dağcılar tarafından temizlendi. Uyarılara rağmen çalışma alanından geçmeye çalışan bazı öğrenciler, düşen taşlardan şans eseri kurtuldu.

Gümüşhane Bağlarbaşı Mahallesi'nde Gümüşhane Üniversitesi ile öğrenci yurtları arasında yoğun olarak kullanılan güzergahtaki yamaçta düşmeye hazır vaziyette bulunan kayalar öğrencileri, vatandaşları ve araç trafiğini tehlikeye atıyor. Bölgede bir facia yaşanmaması için harekete geçen Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Fahri Ölmez'in talebi üzerine harekete geçen Karayolları ekipleri ve dağcılar, risk oluşturan kayaların temizlenmesi için çalışma başlattı. Sabah saatlerinde bölgeye gelen ekipler, alınan güvenlik önlemlerinin ardından yamaçlarda bulunan farklı büyüklükteki kayaları yaptıkları müdahale ile düşürdü. Bazı öğrenciler çalışmanın zamanlamasını sorgularken, tüm uyarılara rağmen çalışma yapılan alandan geçmeye çalışan bazı öğrenciler ise düşen taşların kendilerine çarpmasından şans eseri kurtuldu.

"Önceki yıllarda bir üniversite öğrencisi kaya düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti"

13 Haziran 2017 tarihinde öğrenci yurduna giderken dağ yamacından düşen kaya parçasının çarpması sonucu feci şekilde can veren üniversite öğrencisi Abdullah Atakan Öztürkmenoğlu'nu hatırlatarak bölgedeki çalışmaların önemine vurgu yapan Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Fahri Ölmez, "Bizim muhtarlık binamız ve kullanılan yola dağdan taşlar geliyordu. Öğrencilerin ve sivil vatandaşlarımızın zarar görmemeleri için gerekli mercileri ayağa kaldırdım. Ben bu noktada yardım eden bütün yetkililere teşekkür ediyorum. Bir zayiat vermeden bu işten kurtardık. Bu büyük bir işti ve beni kırmadılar teşekkür ederim. Zaten muhtarlık olarak ilk işim bu oldu. Daha önceki yıllarda yine bir üniversiteli kardeşimiz taş düşmesi nedeniyle hayatını kaybetmişti. Burada her şey her an olabilirdi ama buna fırsat vermeden sağ olsun bütün yetkililer hepsi bu duruma el attılar" dedi.

"Bu taşların birine çarpmasını hayal etmek bile korkunç"

Güzergahı sürekli kullandığını ve tedirginlik yaşadığını dile getiren Gümüşhane Üniversitesi öğrencisi Arda Kılıçarslan, "Öğrencilerin ve vatandaşların sürekli kullandıkları bir yol burası. Çünkü üniversite ve yurtların arasında bir bölge. Çalışmalar başlatılmış, kayalar düşüyor. İnsan buradan geçerken bu kayaların düştüğünü hayal ettiğinde bile bir facia ortaya çıkıyor. Muhtarımıza bu çalışmadan dolayı ve yetkililere buradan teşekkür ediyoruz. Geçmişte zaten bir öğrenci arkadaşımız taş düşmesi sebebiyle hayatını kaybetmişti. Önemli bir çalışma" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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