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Gümüşhane'de Boncuk adlı tilki, sokak kedisiyle oyun oynadı

Gümüşhane'de Boncuk adlı tilki, sokak kedisiyle oyun oynadı
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Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde 'Boncuk' isimli sevimli tilki, aç kaldığı için mesken tuttuğu site bahçesinde sokak kedisiyle oyun oynarken görüntülendi. Mahalle sakini tarafından kaydedilen bu sevimli anlar, izleyenleri gülümsetti.

Gümüşhane'de bir sitenin bahçesini mesken tutan ve mahallelinin 'Boncuk' ismini verdiği sevimli tilki bu kez de kediyle oyun oynarken görüntülendi.

Gümüşhane'nin Oltanbey Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde aç kaldığı için site bahçesini mesken tutan 'Boncuk' isimli tilki aynı mahallede bu sefer de bir sokak kedisiyle oyun oynarken görüntülendi. Bir kamu kurumuna ait bahçede karşılaştığı kediye ilk önce tedbirli yaklaşan tilki, daha sonra kediyle oyun oynadı.

O anlar bir mahalle sakini tarafından cep telefonuyla kaydedildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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