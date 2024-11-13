Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi

Gümüşhane'de Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de gerçekleştirilen Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı'nda uyuşturucu madde bağımlılığı, aile içi şiddet ve sanal dolandırıcılık gibi konular ele alındı. Vali Aydın Baruş, uyuşturucu bağımlılığının toplumsal bir tehdit olduğunu vurguladı.

Gümüşhane'de İl Emniyet Müdürlüğü organizesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimleri tarafından uyuşturucu madde bağımlılığı, aile içi ve kadına şiddet ve sanal dolandırıcılık ve bahis bağımlılıklarıyla ilgili bilgi verildi. Toplantıda konuşan Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, her türlü bağımlılıkla mücadelenin toplumun ortak sorumluluğu olduğunu, uyuşturucu bağımlılığının ise Türk toplumu için önemli risklerden biri olduğunu belirterek, bu noktada mücadelenin daha önemli olduğunun altını çizdi.

"Uyuşturucu bağımlılığı bütün geleceğimizi tehdit ediyor"

Uyuşturucu bağımlısı kişilerin diğer bağımlılıklara göre bu durumdan kurtulmalarının daha zor olduğunu ifade eden Vali Baruş, "Kumar mal varlığımızı tehdit eden bir alışkanlık. Bunun yanında alkol, sigara bunlar hem bizim fiziki olarak sağlımızı tehdit eden hem de ruhsal olarak olumsuz etkileyip aile facialarına sebep olabilen alışkanlıklar ama üzerinde özellikle durduğumuz bir bağımlılık var ki, o bütün geleceğimizi tehdit ediyor. Sadece ailelerimizi değil, gençlerimizi, çocuklarımızı, yetişkinleri, herkesi tehdit ediyor uyuşturucu madde bağımlılığı. Gelecekte Türk toplumu için en önemli risklerden biri benim görüşüme göre uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaşmasıdır. Diğer alışkanlıklardan kurtulma ihtimaliniz, madde kullanımına göre biraz daha kolay ama uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmak çok zor. Bir kere bu bataklığa saplanan insanlar çabaladıkça bataklığın içine sürüklenebiliyorlar. Bu şahısların çabasıyla veya aile fertlerinin mücadelesiyle çözülebilecek bir şey değil. Tam olarak toplumsal bir duyarlılıkla ve el birliğiyle çözülebilecek bir mesele ve bunun önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğu olmalı" dedi.

Toplantıya Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakl, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Alper Bilgiç ile okul müdürleri, öğretmenler, muhtarlar ve kurumların temsilcileri katıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Donald Trump, Elon Musk'ı bakan yaptı

Trump resmen duyurdu! İşte Elon Musk'ın yeni görevi

 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç '100 bin TL aldı' iddiası

İşte Erbil ve Ortaç'a ödenen para

 İki ünlü markanın balları sahte çıktı

İki ünlü markanın balları sahte çıktı
Para nakil aracından 8 milyon euro çalan Yasemin yargılanıyor

8 milyon euro çalan Almancı Yasemin yolun sonunda! Duruşmaya pek lüks geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

MHP ''vakit tamamdır'' olayı nedir? MHP ne paylaştı? Volkan Demir kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Volkan Demir kaç yaşında, nereli? Volkan Demir biyografisi! Eylül Sıla Ilgaz kimdir? Eylül Sıla Ilgaz nasıl ve neden öldü? VAN ELEKTRİK KESİNTİSİ | 13 Kasım Van'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? VEDAŞ Van'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalle ve sokaklar VGM BURS SORGULAMA EKRANI | VGM burs sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? 2025 Ocak brüt/net asgari ücret ne kadar olur? Asgari ücret zammı tahminleri! 13 Kasım ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 13 Kasım tarihinde dünyada neler oldu? ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Bugün (13 Kasım) Müge Anlı'da neler oldu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Kasım Çarşamba günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Eskişehir elektrik arıza! 13 Kasım Eskişehir elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangisi, elektrik ne zaman gelecek? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 13 Kasım Roblox erişim engelinde son durum!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.